'En Nacional diriges a los mejores jugadores del país': J.M. Lillo

Atlético Nacional aspira a seguir por la senda de los buenos resultados en su visita a Deportivo Cali en el encuentro de la fecha 19 de la Liga II. La clara intención es sostener el cero en el arco de Franco Armani y sumar el sexto triunfo consecutivo. El timonel Juan Manuel Lillo habló del contrincante del domingo, el presente de su escuadra y la continuidad de Dayro Moreno.

¿El estilo de Nacional favorece a los entrenadores que llegan a la institución?

“Ofrece las mejores condiciones y diriges a los mejores jugadores del país. Con no molestarles mucho alcanza. Ellos se encargan de sacar campeones a los técnicos, no los técnicos campeones a los equipos; lo he tenido claro toda mi vida. Hubo una época en que decían que yo ascendí al Salamanca y no: yo subí con el Salamanca, no subí al Salamanca. Yo iba con los jugadores porque estaba montado en el mismo autobús y no iba a ser tan tonto de bajarme. Lo bueno y lo malo lo hacen los futbolistas”.

¿Qué han planificado para el duelo contra Cali?

“Como todas las semanas, tener en cuenta determinadas cuestiones del rival, pero con el afán de tener el partido donde más creemos que puede aumentar la probabilidad de victoria. Es decir, lo más cerca posible de su portería. Como con todos, pero evidentemente cada rival tiene sus cositas e intentamos buscar cómo hacerles daño para que vivan más pendientes de nosotros, que nosotros de ellos”.

¿Cuáles son las virtudes de los ‘azucareros’?

“Tienen jugadores muy distintos de mitad de campo para adelante. Un equipo que pueda hablar de Mayer Candelo, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Andrés Roa, Jéfferson Duque y Miguel Murillo… Hay gente que te puede matar y con armas distintas, con una gran variedad. Jeison Angulo y Darwin Andrade también aparecen. Es rico en cuanto a la oferta de capacidades para hacerte daño y por algo es el actual subcampeón. Una de las mejores cosas que me pasó desde que llegué a Colombia y en mi vida se llama Candelo: lo de menos es haberle entrenado, lo más grande es haberle conocido. Poder estar cerca de alguien con esa dimensión humana, porque la deportiva habla sola, está en el top 10 de mis sentimientos”.

¿Cómo lograr el equilibrio en la visita a Palmaseca?

“Yo soy un tipo muy defensivo y por eso me gusta tener el balón todo el día, no me gusta correr riesgos. Soy el tipo más cagón que hay en el fútbol, quiero tenerla siempre y cerca a la portería contraria. ¿Para qué correr riesgos? Vamos a ver si somos capaces de mantener ese tono defensivo. Una de las cosas que facilita es la iniciación desde el fondo: la otra vez estaban preocupados en que Alexis Henríquez no jugara, pero Felipe Aguilar y Carlos Cuesta les hicieron un agujero. Y si se preocupan por ellos, van a venir más cerca y eso quiere decir que hay más espacio detrás, haremos algo para ganar ese sitio. No hay nada más arriesgado que no arriesgar, entonces arriesgamos. Seguiremos intentando, pero es una quimera pensar que el rival no va a hacer nada”.

¿Sabe algo del tema de Dayro Moreno?

“Lo de Dayro con Nacional ya está resuelto, hay un acuerdo. Quedan algunas cositas donde está Tijuana de por medio, pero no se puede dar como hecho hasta que no esté todo cumplido. Podría ser que no se dé y por eso es normal ser sensato en no lanzar las campanas al vuelo para que nadie se sienta engañado. Con su grado de implicación y estadísticas es muy bueno tenerlo”.

Redacción Futbolred

Medellín