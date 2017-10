'En Medellín viví los momentos más felices y marcantes': 'Mao' Molina

0







Como lo anticipó hace algunos días, Mauricio Molina confirmó que cuando concluya la presente temporada le dirá adiós al balompié profesional. El volante del Deportivo Independiente Medellín no contuvo las lágrimas al contar que tomó la decisión al inicio del semestre, después del partido de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana contra Racing en Argentina.

“Es difícil anunciar el retiro, es un momento muy duro para mí y para mi familia. Fueron 20 años de una carrera muy linda. Le debo todo al fútbol y quiero agradecer a todas las personas que hicieron parte y principalmente a mi familia, que estuvo siempre conmigo; a todos los clubes que me dieron la oportunidad y por los que pasé, a los entrenadores y a mis compañeros”, dijo ‘Mao’.

Molina le dio las gracias a su mamá por apoyarlo desde pequeño, a su padre y abuelo por llevarlo al estadio Atanasio Girardot a ver al ‘poderoso’, como también a su esposa e hijos por estar a su lado en cada nuevo conjunto. Un capítulo aparte mereció el estratega Francisco ‘Bogotano’ González, a quien consideró como su “segundo papá”.

“Soy sentimental y no me avergüenza eso, más en un momento como este en que es difícil dar un paso al costado. El fútbol fue una herramienta para cambiar mi vida y la de mi familia, me dio la posibilidad de conocer muchos países, mucha gente y de vivir cosas maravillosas. No podría medir qué tan exitosa fue mi carrera, pero creo que cumplí: hice todo lo que tenía la capacidad de hacer para dar lo mejor”, agregó Molina.

El broche de oro que anhela el mediocampista es el de dar otra vuelta olímpica con el equipo de sus amores en la final de la Copa Colombia, contra Junior. Precisamente en el duelo de ida del próximo miércoles, a partir de las 7:00 p.m., la institución le rendirá un homenaje al antioqueño con una camisa que llevará escrita la leyenda “Yo lo vi jugar”.

“Quería volver a Medellín a ser campeón y lo logré en seis meses, eso me dio la tranquilidad para asumir esto de la mejor forma. Si bien Envigado me dio la oportunidad de salir y estoy agradecido porque fue el primero que confió en mí, acá viví los momentos más felices y marcantes de mi vida”, aseveró.

‘Mao’ agradeció a la hinchada del elenco rojo por haberse movilizado el año anterior para pedir su retorno al DIM y aseguró que la “ama con todo el corazón”. También confesó que David González le pidió que no se retirara todavía, sin embargo, la determinación la discutió con sus seres queridos y no hubo marcha atrás.

Una de las ‘espinitas’ fue no participar en un Mundial con la Selección Colombia de mayores, no obstante, disputó el Mundial de Clubes 2010 con Seongnam Ilhwa (Corea del Sur) y fue el máximo anotador con tres tantos. En medio de tantas experiencias, destacó tres: “La Copa América del 2001, aquel gol en Pasto y la celebración de título después de 45 años, y la Copa Libertadores del 2003”, cerró.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag