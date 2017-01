"En Envigado queremos formar un grupo competitivo": Andrés Orozco

0







Envigado Fútbol Club continúa con su preparación para el debut en Liga I contra Deportivo Cali, en el estadio Polideportivo Sur. El sábado pasado, los dirigidos por Ismael Rescalvo perdieron 1-0 e igualaron 2-2 con Atlético Nacional en duelos amistosos.

Tras la salida de Bréiner Castillo, Andrés Orozco está llamado a ser un referente. “Se puede decir que estoy solo, pero la responsabilidad es de todos: cuando se gane, no van a ganar solo los ‘pelaos’; cuando se pierda, no voy a perder solo yo”, señaló el zaguero.

Si bien el semestre pasado se consolidó la pareja de defensores centrales integrada por Jorge Segura y Jeferson Gómez, él trabajará para pelear por un lugar en la formación titular, tras un 2016 en el que lo aquejaron las lesiones.

“Tenemos una buena competencia, sana. Cuando me toque, me entregaré al máximo y si no, estaremos bien representados. Yo soy uno más, trato de darle confianza y cariño a los muchachos. Para mí es un placer competir y aprender de ellos”, afirmó Orozco.

Clasificar a los cuartos de final no será una tarea sencilla pues se fueron hombres importantes como Yonatan Murillo, Yairo Moreno y Cristian Arango, por lo que el cuerpo técnico deberá buscar alternativas con los tres refuerzos y los que se mantienen.

“A Envigado le toca remar, pero la idea de todos los que estamos es hacer un grupo aguerrido y competitivo, que dispute cada partido como si fuera el último. Tenemos la misma ilusión de cada semestre y el objetivo claro de meternos en los ocho”, cerró.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag