'En el Once tenemos momentos de oscuridad tremendos': F. Maturana

Actualizado hace 46 minutos

Once Caldas cayó 0-2 frente a Millonarios por la fecha 16 de la Liga II-2017 y una vez más mostró poco en materia de funcionamiento colectivo en la séptima derrota que tiene durante este segundo semestre.

El inicio de la contienda no empezaba de la mejor forma con el rumor de la renuncia de Michael Ortega al equipo de Manizales. A pesar de lograr la igualdad hasta los 60 minutos, el blanco-blanco careció de precisión a la hora de hilvanar más de tres pases seguidos.

“El partido fue un reflejo de lo que le pasa al equipo, tenemos momentos de oscuridad tremendos. Después de recuperar el balón salían nuestras carencias técnicas y perdíamos la esférica. Es más que todo un problema mental que venimos arrastrando en el camino que estamos construyendo y cuando viene la adversidad, no tenemos el liderazgo suficiente dentro del campo de juego para impulsar una rebelión”, afirmó Francisco Maturana

La grama del Campín no colaboró con las intenciones que tanto embajadores como los albos quisieron mostrar, sin embargo, el DT no le atribuyó toda la responsabilidad a este factor, ya que a pesar que “a los 15 minutos los jugadores estaban buscando guayos distintos, entonces uno dice: ¿esto qué es? Esa cantidad de pases malos, al principio pensaba que era el campo porque se quejaban del campo, pero no creo que la cancha sea la respuesta a mala entrega del balón”.

Contrariado por no encontrar respuestas en su equipo, el estratega chocoano no quiso adelantarse a futuras decisiones (renunciar) que pueda llegar a tomar si continúan los malos resultados.

“No sé qué pasará en el futuro, mientras llega me ubico en el día a día y trato de digerir muchas cosas para tratar de sentirme bien con lo que hago. Es simplemente disfrutar la búsqueda de soluciones con trabajo para que se vean en el el campo. ¿Hasta cuándo lo voy hacer? No lo sé, todo tiene su final.”

El caso Johan Arango

Ante la polémica por la no convocatoria del jugador para el partido contra Nacional, el estratega manifestó que: “este club (Once Caldas) es muy simpático porque ahora hay una serie de preconceptos como el tema de la indisciplina de Arango. Yo creo en ese muchacho, estoy en los entrenamientos pendiente de él. Si uno pudiera rescatar este jugador el fútbol lo celebraría. Entonces el domingo pasado él estuvo en la práctica pero yo sentí que aún le faltaba para estar en la convocatoria, pero sale la noticia que no fue citado porque no había ido a entrenar el domingo. No pueden venir a decir que Johan se está chupando todo Manizales”.

Sin embargo, fuentes del Once Caldas confirmaron que el mediocampista Johan volvió a cometer actos de indisciplina. Esta vez no llegó a la práctica del club blanco y, según la versión, aunque él se reportó enfermo, un aficionado habría aportado pruebas de que estuvo la noche del sábado en un sitio de rumba en Manizales. Versiones encontradas, que como lo dijo el mismo Maturana hacen del equipo “un club muy simpático.”

Redacción Futbolred