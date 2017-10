'En dos semanas estaré al 100% para jugar con Millonarios': Riascos

0







Luego de la pausa de las Eliminatorias, Millonarios se ilusionaba con retornar a la competencia de la Liga, pero debido a las limitantes del transporte aéreo, el conjunto ‘embajador’ no podrá actuar contra Huila en la fecha 15 y deberá esperar una semana más para volver a competencia.

Sin embargo, este tiempo ha sido bueno para adelantar la recuperación de jugadores como Duvier Riascos, Henry Rojas y Sebastián Ayala, quienes no han podido actuar en las últimas jornadas por diferentes lesiones.

Fue precisamente el delantero quien habló sobre su proceso de recuperación, pues fue operado de una luxación en el hombro izquierdo.

“Ya falta un poquito para volver a jugar bien. Yo creo que en dos semanas estaré al 100% para jugar con el equipo, al menos ya estoy trabajando con el resto del plantel”, señaló Riascos.

Sobre su proceso de recuperación recalcó la cautela que se ha tenido para poder llegar en las mejores condiciones cuando vuelva a competencia.

“Tuve terapias aisladas, solo con el departamento médico y ahora estamos trabajando en la parte final de la recuperación. En los primeros días me he sentido bastante bien y como no he podido actuar hace casi dos meses he vuelto a sentir el tema de la altura”, añadió el bonaerense.

Conseguir goles ha sido una de las dificultades de Millonarios últimamente, sin embargo, a falta de Riascos, Ayron del Valle ha reencontrado la seguridad de cara al arco y ha marcado importantes goles para los capitalinos.

“En materia de gol ha sido complicado porque se generan las acciones, pero no se logran concretar. Las rachas de los goleadores también son importantes y Ayron está encontrando una de cara al final del torneo”, expresó Riascos.

Así, Millonarios está a la expectativa del nuevo horario del partido contra Huila o si deberá esperar hasta la jornada 16, en la que enfrentará a Once Caldas en El Campín.

Caracas confirmó la contratación de Wuilker Fariñez a Millonarios

Este jueves, el equipo venezolano compartió en sus redes sociales la imagen del internacional guardameta firmando su vinculación al conjunto 'embajador', lo que asegura su llegada para el 2018 a la capital colombiana.

Redacción Futbolred