'En 15 días espero estar a disposición del técnico': Martínez Borja

0







El delantero chocoano Cristian Martínez Borja, atendió a los medios de comunicación en su sede de Cascajal, se refirió a su recuperación y a cuándo podrá volver a estar a disposición del CT de la institución escarlata.

“Ya comenzando a trabajar, comencé a trotar y creería que en quince días ya puedo estar a órdenes del profe Torres”, dijo.

Con respecto a las supuestas ofertas que han llegado en el receso de la Liga, el delantero dijo: “para serles sincero no sé cuáles son las ofertas que han llegado, si han hablado con alguien es directamente con 'Don Tulio' (Gómez, presidente del club), no conmigo, uno como jugador siempre que llegan ofertas, para uno es importante, más una persona como yo que ya tengo experiencia, pues ya tengo 29 años y una oferta en estos momentos es muy buena”.

Sobre su compañeros en la zona de ataque, manifestó: “ellos vienen haciendo la cosas bien y lo importante es que esa actuación es de gran importancia para el equipo”. Al hablar de la adaptación con sus nuevos compañeros dijo: “cuando el equipo viene trabajando bien, a uno le toca adaptarse de la manera más rápida”.

Sobre la pérdida de ritm por la lesión se declaró tranquilo: “Yo creo que no me costara mucho volver a coger el ritmo, pues no soy de las personas que tengo problemas de peso y de la forma física”. En cuanto a la competencia con los jugadores nuevos que llegaron al equipo cree que “eso es lo lindo de la competencia, el técnico tiene de donde escoger y nosotros le vamos a dar la pauta, para esa competencia sana que existe ahora en el equipo”.

Se le interrogó sobre el estilo de juego de los refuerzos y él expresó: “cada uno de ellos tiene su estilo, pero el tipo de juego del América lo dictamina el DT y él tiene su propio estilo y los muchachos que llegaron se han adaptado al sistema de juego que quiere Torres”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol