'El Standard decidió que la oferta del Cali era mejor': Darwin Andrade

Darwin Andrade llegó el martes por la noche a Cali luego de un vuelo largo desde Bruselas hasta la capital vallecaucana. El lateral, de 26 años, presentará este jueves sus exámenes médicos con el club ‘azucarero’ y después se dará su presentación oficial.

A su arribo a Colombia, Andrade Marmolejo atendió la llamada de FUTBOLRED y habló de cómo se dio su fichaje por el Cali. También se refirió al caso de Junior, que tanta polémica dio en las redes sociales.

El deportista fue enfático en decir: “No sé ni quién dijo que yo tenía un acuerdo de palabra con Junior, no sé quién filtró eso de que yo ya era jugador de Junior, eso fue totalmente falso”.

Por otro lado, Darwin sueña con ganar títulos con el Cali, para eso, aportará su talento para lograr los objetivos.

¿Cómo se dio su negociación con el Deportivo Cali?

“Desde el primer momento ellos manifestaron un interés y el club (Standard de Lieja) me comentó que había una oferta del Cali y ya después la de Junior. Al final, al equipo le pareció mejor oferta la de Cali, decidieron ellos. Ya después tuve conversaciones con la gente del club y se llegó a un acuerdo y ahora toca presentar los exámenes médicos”.

Dice usted que fue finalmente el Standard el que decidió la mejor propuesta, pero personalmente qué le llamo a usted la atención de la oferta del Cali…

“El equipo (Standard de Lieja) fue el que decidió, a mí también me pareció muy buena. Yo recuerdo que cuando se hablaba de las propuestas de los dos equipos, yo decía que le tenía mucho respeto a los dos equipos, son clubes muy grandes (Junior y Cali). El proyecto que plantearon era muy bueno, el deportivo me gustó mucho y eso hizo que pudiera venir a Cali”.

¿Qué fue cierto o no de que usted iba para el Junior?

“Soy sincero. En ningún momento, no sé ni quién dijo que yo tenía un acuerdo de palabra con Junior, eso fue totalmente falso. En ningún momento yo tuve acercamientos directamente con alguien del club manifestándole el sí a la institución. Yo le tengo mucho respeto a Junior, a Cali también. Me quedaría mal a dar palabra de sí y después decir que no. No sé quién filtró eso de que yo ya era jugador de Junior, eso fue totalmente falso”.

En Colombia se daba como un hecho su llegada a Junior…

“Yo recibí muchos mensajes estando en Bélgica que si yo era jugador de Junior, cosa que era falso. Yo no había dado el sí a ninguno de los dos equipos y tampoco el equipo (Standard de Lieja) había decidido cuál oferta tomar. Sinceramente tengo que decir que un rumor que salió, una especulación, algo que en su momento no era cien por ciento seguro. Agradezco el interés que tuvieron en su momento. Eso deja a uno ‘mal parado’, porque fue algo que nunca pasó”.

En las redes sociales se habló de que usted ‘falseó’ a Junior…

“A la gente, en su calentura, le pareció que yo había ‘falseado’ a un equipo por el otro, cosa que no fue así. Yo nunca di el sí, ni había hablado con alguien directamente de allá. Tengo que decirle a la gente que tengo mucho respeto por los dos equipos, la mejor manera es hablando con la verdad. De pronto la gente no me recibirá bien cuando vaya a Barranquilla, pero no sé dónde se filtró eso que me deja mal parado a mí”.

Cambiando de tema, ¿usted ya se había consolidado en Europa, no cree que es un retroceso volver al fútbol colombiano?

“No la verdad no lo tomo como un retroceso, sabemos que el fútbol colombiano también tiene un gran nivel. En cuanto en que ya llevaba tres años en un equipo y cuando se me presentó la opción de venir a Cali o a Junior me interesó mucho, son dos equipos muy grandes acá. No lo veo como un retroceso, es como un momento de mostrar lo que aprendí, que en Colombia hay mucho material y hay muchas cosas positivas, estamos a poco tiempo de un Mundial y lógicamente uno como jugador quisiera estar. Vengo hacer las cosas bien acá, lo tomo como un gran desafío”.

Usted habla de que el otro año viene el Mundial, eso fue una motivación extra su venida al Cali para que el DT Pékerman lo tenga en la mira…

“Todo depende de mí, de mi actuación las cosas que yo pueda hacer. Nadie te garantiza que por el simple hecho de yo venir voy a ir, trataré de dar lo mejor de mí, que es mi mentalidad ahora, estar cien por ciento concentrado en hacer lo que yo sé hacer. Nadie me garantizará la titularidad, trabajaré para ganármela, consolidarme, ganar muchos partidos. La de la Selección, que sea lo que Dios quiera”.

¿Qué aprendizaje le dejó su paso por Europa, en Újpest, en Standard de Lieja, el fútbol de allá, el de Colombia?

“Muchas cosas distintas, yo una vez dije que el fútbol es fútbol aquí o allá es lo mismo, la intensidad de juego y la forma de jugar. El futbolista colombiano tiene mucha técnica y mucho talento que al europeo le gusta, ya uno aprende conceptos tácticos, defensivos, a mejorar los centros; los laterales tenemos que trabajar mucho en eso”.

Volviendo al Cali, ¿cuales son sus objetivos a corto y largo plazo?

“A corto plazo quiero jugar rápido si se da la oportunidad que se a lo más rápido posible y lograr la décima estrella. Todos los hinchas, la directiva piensan y quieren un gran título. Será muy bonito hacer parte de la historia del equipo y ya lo que venga en adelante que sea de la voluntad de Dios”.

Cali es un equipo que suele destacarse en la Liga y ahora también juega la Suramericana...



“Es un club que siempre está peleando, un equipo de mucho respeto. Espero retribuirle todo el apoyo y el interés que tuvieron por mí”.

Para la gente que quizá no lo conoce mucho a usted en Colombia, ¿cuáles son sus características como jugador para que la hinchada de Cali lo tenga más referenciado?

“Soy un lateral izquierdo, he aprendido a ser un jugador más balanceado, que ataque y defiende al mismo tiempo, la rapidez. Soy un jugador que tiene buena velocidad y aunque soy un poco bajito, tengo un buen juego aéreo. Venimos perfeccionando ese tipo de falencias y espero aportarle al equipo en marca y en ataque”.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con su nuevo entrenador Héctor Cárdenas?

“No, todavía faltan muchas cosas para que se haga oficial, primero toca pasar los exámenes médicos y después ya tendré un acercamiento con el entrenador para ver qué expectativas tiene hacia mí”.

¿Ha visto algún partido del Cali en los últimos días?

"Sí, el partido contra Envigado, eran las tres de la mañana en Bélgica, me lo vi partes. El equipo supo remontar un resultado adverso, tiene muchas cosas buenas, jugó con mucha dinámica y tiene futbolistas que le aportan mucho al equipo. Sería muy bueno hacer parte de esta familia y esperemos ser parte de ella rápido”.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos