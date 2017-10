'El rendimiento de un equipo no es individual, es colectivo': Aguilar

0







Actualizado hace 48 minutos

Luego de su actuación con la selección Colombia en las dos últimas jornadas de la clasificación al mundial de Rusia 2018, Abel Aguilar volvió a las prácticas con el conjunto azucarero, de cara al compromiso de este domingo a las 7:30 p.m. contra La Equidad, en el estadio de Palmaseca.

"El trabajo individual siempre va hacer importante para el colectivo, esperemos que se pueda lograr esa regularidad y el rendimiento sea parejo de todos, porque cuando el funcionamiento individual es bueno, el colectivo al final tiene los resultados” dijo el volante, admitiendo que en el club no rinde igual que en la Selección.

Un rendimiento constante es lo que espera el Cali de Aguilari. “Lo que sucede es que esto no es un individualidad, cuando las cosas funcionan colectivamente se resalta mucho más el trabajo de cada uno, evidentemente. Yo siempre me cuestiono, tanto en lo bueno como en lo malo, porque cuando se gana y cuando se está bien no es todo maravilloso y perfecto, también existen cosas para mejorar. Así es cuando se pierde, no todo es lo peor del mundo porque existen cosas buena. Pero evidentemente el resultado no es el adecuado, entonces todo se ve mal. Obviamente para uno mejorar y para uno tener esa capacidad de ser autocrítico se tiene que ser consciente de las situaciones”, explicó.

“Tenemos que trabajar colectivamente y así podremos crecer en equipo", explicó, antes de referirse a lo que le espera al club en el final del campeonato: “La situación en la que estamos la tenemos que afrontar, la tenemos que asumir, no nos podemos volver locos. Tenemos un gran equipo, tenemos confianza en lo que estamos haciendo y además creemos ciegamente en el trabajo que estamos realizando y eso se tiene que notar. Tenemos que estar con mucha tranquilidad y no podemos desesperarnos”, concluyó.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol