'El principal objetivo de América es alejarse del descenso': H. Torres

0







América de Cali prepara su debut en la Liga II, en la que visitará el próximo domingo, a las 5:15 de la tarde, a Rionegro Águilas. Tras el entrenamiento de este miércoles en su sede de Cascajal, el DT Hernán Torres habló con los medios de comunicación de cara al partido contra el conjunto antioqueño.

“Esperamos iniciar de la mejor manera la Liga II”, fueron de inicio las palabras del estratega del conjunto ‘escarlata’.

El técnico ibaguereño también tuvo palabras de cómo ha visto a su plantel en el tema físico y tuvo palabras para los jugadores extranjeros.

“Estoy contento con los jugadores que han llegado a sumar de forma importante en el equipo. A Fernández le falta ponerse en forma física, llegó un poco pasado de peso, pero se le ve el hambre de buscar las posibilidades de gol. A los otros (extranjeros) les falta acoplarse un poco a los que es el fútbol colombiano”, dijo Torres.

En cuanto a los futbolistas colombianos que arribaron al plantel rojo del Valle dijo que “el que más me gustó fue Alejandro Bernal, se nota que no perdió su nivel con los pocos días que paró”. Recordemos que el nacido en Montería (Córdoba) terminó temporada el 18 de junio con Nacional, aunque no fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en las finales, siempre siguió en actividad.

Cuando se le indagó por la posibilidad de contar con el internacional colombiano Adrián Ramos en el conjunto rojo, el DT manifestó: “A quién no le gustaría contar con un jugador de este talante, para lograr los objetivos que nos hemos propuesto para este semestre”.

En el interrogante sobre si llegara Ramos al equipo en qué posición lo usaría, como delantero o como carrilero, Torres acotó: “Primero esperemos que llegue, no me quiero ilusionar todavía”.

En cuanto a la nómina que usará el domingo en el debut por la Liga II contra Rionegro Águilas, el estratega sostuvo que usará la “base del equipo” que jugó el amistoso del sábado contra Cortuluá.

En ese duelo de preparación, en la ofensiva probó con Santiago Silva y Fernández. “Silva es un jugador con bastante movimiento y Fernández es más estático en el frente de ataque, como un definidor”.

Torres se muestra positivo, pues “ahora van a tener más alternativas para llegar al gol”, ya que cuenta con deportistas desequilibrantes como el caso de Carlos Lizarazo.

“Ahora tenemos a Lizarazo para los tiros libre y al paraguayo para definir con la cabeza en el centro del área”, dijo.

Por último, aseguró Hernán Torres que el “principal objetivo del América este semestre es alejarse de la zona del descenso y después tratar de pelear por el título del segundo semestre”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol