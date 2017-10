'El desencanto de la afición es normal, siempre quiere ganar': Gorka

0







En el compromiso de la fecha 13 de la Liga II en el que Atlético Nacional derrotó 0-2 a Envigado Fútbol Club en el estadio Polideportivo Sur, con doblete de Dayro Moreno, Gorka Elustondo fue titular en el verde paisa y dejó la cancha en el minuto 36 del segundo tiempo para darle paso a Edwin Velasco.

“Fue en un choque y después sentí pinchazos. En las pruebas se vio que había una pequeña distensión grado uno. La semana anterior se inmovilizó la rodilla derecha y en esta voy a trabajar duro ya que viene la para”, manifestó el español, quien aseguró que si su evolución es favorable en siete días se integrará a los ejercicios grupales.

Desde afuera, el mediocampista consideró que la escuadra que dirige Juan Manuel Lillo cada vez se acerca más al rendimiento que esperan el cuerpo técnico y los deportistas. Las tres victorias consecutivas y la clasificación a los cuartos, le permitieron al actual campeón cerrar una “semana perfecta” en cuanto a los números y que lo llenó de confianza para afrontar la recta definitiva del semestre.

“El equipo está a buen nivel, asumiendo bien la idea y el estilo. Sí que hubo un par de partidos en los que no tuvimos el control que queríamos, en que no fuimos dominadores y el rival nos llevó a su terreno. No es fácil porque el contrincante conoce nuestras armas, sabe cómo jugamos, se repliega y nos cierra bien en el centro; se hace complicado”, aceptó Elustondo.

El volante, de 30 años, aseveró que se entrena para volver a la competencia de manera óptima y realizar su aporte dentro del terreno, pues su objetivo es adquirir la regularidad necesaria para “seguir en el buen ritmo”. Gorka, hasta el momento, suma 497 minutos en seis cotejos en Liga y 38 en un encuentro de Copa Colombia.

Por último, el europeo se refirió al ambiente en torno al plantel y la hinchada. “Es normal cuando se viene de ganarlo todo: no es fácil mantener esa línea y el desencanto de la afición es normal, porque siempre quiere ganar y ver lo mejor del equipo. Nosotros estamos tratando de hacerlo para llegar a esa fase final en las mejores condiciones posibles”, concluyó.

