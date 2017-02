Doblete del mexicano Luna le dio triunfo a Patriotas contra O. Caldas

0







En una cancha en la que milagrosamente se juega fútbol, Patriotas y Once Caldas se exigieron para dar un espectáculo aceptable en la primera etapa.

Con agresividad actuaron los de blanco, apoyados en Soto e inquietando en predios del arquero Villete con Cure, Salazar y Romero, alternándose en la tarea de ataque. Sobre el final el local fue tomando confianza y con Vásquez e Ibargüen fue recuperando la pelota y poniendo condiciones.

Las emociones, sin embargo, se hicieron esperar hasta la segunda etapa, cuando el cansancio hizo mella en los hombres de Once Caldas y los de rojo fueron inclinando la cancha. La fórmula de gol llegaría gracias a los contragolpes que se originaron en los laterales y fundieron a los dirigidos por Lisi.

El primer gol de Patriotas, ante una tremenda pasividad de la zaga del equipo manizaleño, fue una jugada que se inició en campo propio, un pase profundo a Ibargüen y de él al mexicano Luna, quien en su llegada por el centro fusiló al arquero Cuadrado.

Al minuto 59 vino la más clara opción del Once para empatar, pero Romero no logra conectar un buen remate.

En semejante cancha tan difícil, los visitantes no pudieron sobreponerse a ir abajo en el marcador y al minuto 65 sufrieron el golpe demoledor: otro contragolpe letal de Patriotas, ahora por la izquierda, encontró a Gómez en una carrera fulminante, otra vez a Luna en el centro del área rival y finalmente el segundo turno de fusilamiento para Cuadrado.

El doblete del atacante mexicano no tuvo consideración con este Once Caldas de Lisi, que no pudo mantener la presión en los costados y al que siempre le costó regresar a posiciones defensivas.

Infortunadamente, el mal estado del campo fue el gran protagonista. “Se dificulta el estado de la cancha, la iluminación está deficiente así que hay que mejorar”, se limitó a decir el portero Cuadrado.

Así se ve la cancha del estadio Libertad de Tunja. Foto: Captura de pantalla.

Óscar Suárez, director de desarrollo y fomento de Indeportes Boyacá, explicó: “nos comprometimos a mejorar la cancha para el torneo internacional y estamos adelantando los trabajos. Vamos a ir mejorando partido a partido, con cancha en mejor estado y cambios fundamentales para la Copa Sudamericana”.

Síntesis:

Patriotas: Álvaro Villete; Edgardo Rito, Deiver Parra, Óscar Cabezas, Mauricio Gómez; Larry Vásquez, Raúl Loaiza; Sebastián Gutiérrez, Ómar Vásquez, Uvaldo Luna; Edis Ibargüen. Cambios: Julián Pretel por Sebastián Gutiérrez (1 ST) y Maicol Medina por Edis Ibarguen (46 ST). D.T.: Diego Corredor

Once Caldas: José Cuadrado; Sebastián Rodríguez, Marcos Acosta, Jhonathan Muños, José Moreno; Jaime Córdoba, Elkin Soto; Dany Cure (Ortega, 63), Luis Sinisterra, Freddy Salazar; Sergio Romero.Cambios: Julián Guillermo por Elkin Soto (17 ST), Michael Ortega por Dany Cure (19 ST) y David Gómez por Sebastián Rodríguez (22 ST). D.T.: Hernán Lisi

Goles: Uvaldo Luna (8 ST y 20 ST) de Patriotas.



Amonestados: Edgardo Rito (37 ST) y Ómar Vásquez (41 ST), por Patriotas. José Moreno (7 ST y 41 ST), Jhonathan Muñoz (3 ST), Jaime Córdoba (5 ST) y Marcos Acosta (18 ST) por Once Caldas.

Expulsado: Edgardo Rito (40 ST) por Patriotas, José Moreno (41 ST) por Once Caldas.

Figura: Uvaldo Luna (8).

Estadio: La Independencia.

Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Partido: Regular.

Árbitro: Leonard Mosquera (6)

Redacción Futbolred

Síntesis de Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO