"DIM es un club grande, al que le gusta ser protagonista": Viola

Después de un viaje de 20 horas desde Bélgica, con escala en Madrid, Valentín Viola arribó a la capital antioqueña para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico del Deportivo Independiente Medellín.

El futbolista llegó por pedido del entrenador Luis Zubeldía, quien lo dirigió en Racing Club, como alternativa en el ataque. “Si tengo que elegir la posición en la que más rindo, es como segundo delantero detrás del ‘9’, pero puedo jugar por las bandas”, señaló el argentino.

Si bien se acerca con peligro al arco contrario, Viola se ve más como un asistidor que un definidor, por lo que será fundamental el entendimiento con Christian Marrugo y Juan Fernando Quintero, los cerebros en el mediocampo del ‘poderoso’.

“Me gusta encarar y gambetear. Sé bien de las características de Marrugo y Quintero, hombres de muy buen pie y eso para los delanteros es importantísimo”, agregó Viola, quien contó que vio algunos pasajes del duelo contra Independiente Santa Fe en la Superliga.

Por otro lado, Valentín consideró que conocer a Zubeldía y sus colaboradores hará que su adaptación a la escuadra paisa sea más rápida. Además, habló con el defensor Matías Cahais, quien le confirmó lo que él ya sabía de Medellín.

“Es un club grande y con hinchada grande, al que le gusta jugar bien, ser protagonista y pelear arriba; además, estará en la Copa Libertadores. Le pregunté a Matías cómo se vivía acá, me dijo que la gente es muy cálida y eso ayudó”, afirmó el deportista, de 25 años.

Por último, manifestó que los cambios de horario y temperatura con respecto al país europeo, será un poco duros de asimilar; sin embargo, está listo para ejercitarse con sus compañeros y hacer su aporte para que el 2017 sea exitoso.

“La negociación se hizo más larga porque allá es mitad de temporada, los equipos no incorporan mucho y salir es más complicado. Regresar a Suramérica no es un retroceso y estoy a disposición de Luis para cuando me necesite”, cerró Viola.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag