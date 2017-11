DIM, a dar un paso más cerca de la clasificación en visita al América

0







En un duelo de alta tensión, América de Cali se enfrentará a Deportivo Independiente Medellín desde las 8:00 p.m de este miércoles en el estadio Pascual Guerrero. La expectativa en la previa es impresionante por las necesidades de vallecaucanos y antioqueños: los ‘escarlatas’ pelean por escaparle definitivamente al descenso y meterse a los ocho, en tanto que el ‘poderoso’ quiere un cupo a los cuartos de final.

“La presión habrá que ponerla a favor de nosotros porque ellos tienen que salir a ganar. Debemos estar tranquilos, pararnos bien, hacer nuestro fútbol y buscar el resultado. Cristian Martínez Borja es muy fuerte y juega muy bien de espaldas; además, tienen grandes jugadores. La hinchada los va a apoyar, pero si nosotros hacemos el trabajo van a tener que bajarle al ritmo y dejar espacios”, afirmó Daniel Cataño.

El volante, la figura en el 2-0 sobre Jaguares en la jornada anterior, aseguró que una de las claves del sobresaliente rendimiento del elenco paisa es que sus hombres se están divirtiendo. En lo personal, consideró que la confianza que le brinda el nuevo cuerpo técnico es fundamental y sin compararse con Juan Fernando Quintero, desea poner su calidad al servicio del colectivo.

"‘Juanfer’ es un gran jugador, yo lo admiro enormemente y lo conozco desde hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de estar juntos en Envigado. Ahora no está y trato de hacer mi trabajo. En algún momento él va a partir, me va a tocar la responsabilidad a mí y me estoy preparando”, manifestó el mediocampista, de 25 años, quien llegó al rojo en julio proveniente del Deportivo Pasto.

Didier Moreno, por otro lado, dijo que la paciencia será muy importante para que DIM sume su segundo triunfo consecutivo después de dos meses sin celebrar y que llevaron a la salida del director técnico Juan José Peláez. Aseveró que la intención de lograr los tres puntos es la misma que en cualquier cancha del país, más allá de la especulación en cuanto a la relación de los directivos de las dos instituciones.

“Es un partido de los que todos queremos jugar. Va a ser lindo, esperamos dar un buen espectáculo y salir victoriosos. Tendremos la misma mentalidad de hacer un partido inteligente como contra Jaguares; si nos toca correr y meter, lo haremos. Somos un equipo más suelto y nos quitamos ese peso de no ganar. Hay que seguir en ese crecimiento en la parte táctica, la solidez, agresividad y presión alta”, cerró Moreno.

Alineación probable

David González; Elacio Córdoba, Rodrigo Erramuspe, Hernán Pertuz, Andrés Felipe Álvarez; John Hernández, Didier Moreno; Daniel Cataño, Mauricio Molina; Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Ricardo Calle (e).

