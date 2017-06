'Didier Moreno y yo somos dos jugadores aguerridos': Jonathan Lopera

0







Por lo visto en los entrenamientos y encuentros de la pretemporada del Deportivo Independiente Medellín, Jonathan Lopera y Didier Moreno conformarían la pareja de volantes de primera línea del elenco que dirige Juan José Peláez y que debutará en la Copa Suramericana el jueves contra Racing, en Argentina.

“Hasta el momento, he trabajado ahí con Didier y nos hemos complementado bastante bien porque somos dos jugadores aguerridos y que no damos ningún balón por perdido. Espero seguir sumando minutos y que ambos seamos el equilibrio del equipo”, afirmó Jonathan, quien llegó del Once Caldas.

Con el director técnico Luis Zubeldía, el futbolista antioqueño no tuvo la continuidad anhelada. Sin embargo, expresó que su deseo es ganarse un puesto entre los titulares y aseguró que desconoce de ofertas de Ecuador, como se mencionó en los últimos días. Su presente está con la escuadra roja.

“Desde que llegué, esa ha sido mi idea y para eso he trabajado. Cualquier oportunidad que se me dé, voy a aprovecharla al máximo como lo vengo haciendo. El equipo cambió en algunos detalles, pero se mantiene la mentalidad de ser fuertes en condición de locales y de visitantes sacar buenos resultados”.

Lopera contó el pedido del nuevo timonel del ‘poderoso’ para él y Moreno: que sean seguros en la mitad de la cancha, prácticos y sencillos para entregar el esférico, que hagan el relevo cuando alguno de los dos pase al ataque y reiteró que Peláez enfatizó en el “equilibrio” del que careció DIM el semestre pasado.

“El grupo está muy comprometido con la Copa Suramericana. Sabemos el gran reto que se nos viene y es muy importante el partido en Argentina. El ‘profe’ nos hizo saber que hay que mantener el cero porque en cualquier momento se puede abrir el marcador y eso es vital para nosotros”, agregó.

Finalmente, el mediocampista aseveró que el arribo de Daniel Cataño le hará bien al rendimiento colectivo porque conoce de sus condiciones: fueron compañeros en Deportivo Rionegro (ahora Itagüí Leones) y ambos son del municipio de Bello. “Es muy fuerte, tiene pase gol y buena visión. Va a ser un buen elemento para la ofensiva”, cerró.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag