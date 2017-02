Deportivo Cali, decidido a continuar ganando: recibe al Cortuluá

0







En un compromiso que podría catalogarse como el clásico regional, Deportivo Cali recibirá a Cortuluá en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, este sábado, a las 4:00 p.m., válido por la quinta fecha de la Liga I-2017.

El equipo ‘verdiblanco’ de nuevo jugará en el ‘gigante Sanfernandino’, debido a que una sugerencia de las acordadas con la alcaldía de Palmira y la gobernadora del Valle para poder jugar en su estadio no pudo ser acordada.

El conjunto caleño regresará a su escenario deportivo el 28 de febrero, recibiendo a Luqueño de Paraguay por la Copa Suramericana.

Mario Alberto Yepes, más allá de sufrir bajas en su equipo en el compromiso frente a Once Caldas, algunas por lesiones y otras por expulsados, posiblemente tenga sólo dos variantes en su once inicial, en relación al grupo inicialista en Manizales.

Una novedad en la lista de concentrados que eligió el estratega caleño para este compromiso es el llamado, por primera vez en la Liga, del atacante Miguel Ángel Murillo. El exPeñarol se mostró complacido por hacer parte de los elegidos.

“Motivado y contento porque estaba trabajando duro para esperar la oportunidad de jugar. Siempre debo estar preparado y aprovechar los minutos de juego si me llegan. Desde el primer día me preparé bien, si no he jugado es por decisión técnica, pero eso lo respeto”, puntualizó Murillo.

“Nosotros debemos continuar con nuestra contundencia. Cortuluá quizá no viene bien pero todos los partidos son diferentes y más de ellos para nosotros. Debemos sostener nuestra identidad de juego para ganar”, complementó.

La otra novedad en los convocados ‘azucareros’ coincide en el apellido de la primera. Se trata del lateral zurdo Yonatan Murillo, quien igualmente tendrá su debut como titular, más allá de haber sido convocado en el compromiso frente a Atlético Huila.

Otros que también estarán por primera vez en la Liga son el mediocampista Kevin Balanta, quien regresó del Suramericano Sub-20 disputado en Ecuador, asimismo el volante Nicolás Benedetti. el ‘Poeta’, se encuentra totalmente recuperado de su lesión.

El arquero Humberto Acevedo y el central Mateo Rodas, júveniles ‘azucareros’ igualmente integran la lista de 20 concentrados. Esto para que vayan sumando experiencia y acoplamiento con el grupo principal.

Cortuluá, a conseguir su primer triunfo en la Liga I-2017

Cortuluá, por su parte, quiere llevarse algo de su visita al Deportivo Cali. De nueve puntos, el equipo ‘corazón’ sólo ha sumado uno ubicándose en la parte baja de la tabla y acercándose peligrosamente al descenso.

Los dirigidos por Jaime de la Pava saben que desde ya no tienen margen de error. Por eso quieren aprovechar el conocimiento que tienen del Pascual Guerrero, para complicarle las cosas al equipo ‘azucarero’.

De la Pava convocó 18 jugadores para este compromiso. Se resalta el regreso del atacante Feiver Mercado, quien estuvo ausente contra Patriotas por una contractura en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Joao Rodríguez será baja de este compromiso por la lesión que sufrió en el pasado empate sin goles frente al conjunto de Tunja.

Cali y Cortuluá se han enfrentado en 44 oportunidades por Liga. 20 triunfos ‘verdiblancos’ anotando 72 goles, 18 Tulueños con 46 anotaciones y 16 empates.

Los máximos goleadores de este compromiso son; Hamilton Ricard, Carlos Castillo y Víctor Bonilla, cada uno con 7 celebraciones. Seguidos de Marcio Cruz y Mayer Candelo con 4 goles cada uno.

En las últimas cinco veces que Cortuluá visitó a Deportivo Cali, acumuló cuatro derrotas y un empate. Estadística que quiere romper el conjunto tulueño.

Alineaciones probables:

Cali: Camilo Vargas, Luis Orejuela, Juan Quintero, Germán Mera, Yonatan Murillo; Andrés Pérez, Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Mayer Candelo; José Lloreda, Jefferson Duque.

D.T.: Mario Yepes.

Cortuluá: Germán Caffa; Mateo Puerta, Yair Arrechea, Juan Carabalí, Mauricio Duarte; Diego Chica, Luis Caicedo; Miguel Medina, Harrison Mojica; Alejandro Peñaranda, Feiver Mercado.

D.T.: Jaime de la Pava

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1