'Depende solamente de mí quedarme con la titular': Yonatan Murillo

Algunas variantes obligadas tendrá Deportivo Cali en su encuentro de este sábado en el Pascual Guerrero, recibiendo a Cortuluá por la fecha cuatro de la Liga I-2017.

En relación a la expulsión de Jeison Angulo, el lateral por izquierda ‘azucarero’ para este compromiso será Yonatan Murillo, nueva contratación ‘verdiblanca’ para esta temporada.

Dos partidos consecutivos sin recibir gol es el positivo balance de la zaga caleña. Yonatan es consciente de lo anterior y por eso siente que debe dar lo mejor de él para no desentonar en el momento de ser titular.

“El ‘profe’ Mario (Yepes) me dio la confianza, esta semana he trabajado muy bien para estar a punto para lo que él quiere. El equipo viene ganando con la valla invicta y ahora que me toca, debo aprovechar muy bien la oportunidad”, comentó Murillo.

El lateral, de 24 años, confesó que llegó a Deportivo Cali con la idea de jugar desde el inicio de la Liga. Pero reconoció, que el equipo ya venía con un trabajo al cual él debía adaptarse.

“El entrenador es el que decide y de sus decisiones parte todo nuestro juego”, sostuvo.

Las indicaciones que le pide Mario Alberto Yepes, Yonatan las tiene presentes y siente que puede cumplirlas a plenitud: apoyar en ataque sin descuidar el retroceso, manteniendo el arco en cero.

“La presión nos la ponemos nosotros mismos, la confianza que me está dando el ‘profe’ es importante, pero ya depende de mí quedarme con la titular. Debo potenciar mis condiciones y lograr una victoria el sábado”, sostuvo el exEnvigado.

Cortuluá, para Yonatan Murillo, más allá de su flojo inicio, será un rival muy complejo para Deportivo Cali, ya que según él, siempre en estos enfrentamientos el equipo ‘corazón’ se juega una final aparte.

De los tres partidos disputados por el conjunto ‘verdiblanco’ en la Liga, uno fue en condición de local con un triunfo frente al Huila. Tendencia que quiere sostener el nuevo lateral ‘azucarero’.

“La idea es ganar siempre de local. El plan de nuestro entrenador es abrir el marcador rápido. En la parte de arriba, nuestros delanteros están letales, por eso debemos mantener nuestro arco en cero como defensores”, ratificó.

