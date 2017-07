'Decidí regresar para llegar al más grande: América': Nicholas Llanos

0







Varias son las caras nuevas que se entrenan junto al plantel de los 'diablos rojos' en Cascajal, sede deportiva de América de Cali. Entre las cuales se encuentra Nicholas Rafael Llanos. Joven colombo-croata, de 21 años, proveniente del fútbol de Croacia.

Nicholas, es un volante que según informan distintos portales en Europa, tiene una capacidad de juego excepcional, ágil para trabajar en espacios reducidos y con manejo y conducción de balón que le permite tener destreza para rematar de media distancia.

“Todo va muy bien. Estoy muy emocionado y feliz de empezar a entrenar con el equipo. Ahora debo trabajar fuertemente para poderme quedar”, afirmó Llanos.

Con 6 años se mudó de Colombia a Croacia y empezó jugar fútbol en este país, para después viajar por distintos lugares hasta que llegó al América de Cali.

“Mi papá es el que maneja mi carrera, él se encarga de recibir las propuestas y de manejarme esas cuestiones. Decidí regresar porque llegué al equipo más grande de Colombia. Es una gran vitrina y espero aportarle mucho al equipo” dijo el mediocampista.

Su posición predilecta es de media punta, detrás del delantero. También se puede desempeñar de ‘10’. Sus características de juego son el buen cambio de ritmo y el disparo de media distancia.

“El fútbol es distinto en todo lado. Acá en Colombia no es igual a Europa, pero estoy acostumbrado a trabajar duro, espero no me cueste mucho tiempo la adaptación”, sostuvo el joven jugador.

Aunque al preguntarle por su apodo afirma que le dicen Modric, aspira a llegar a ser tan grande como él, pero no duda en manifestar que prefieren que le llamen por su nombre.

“Estuve viendo varios partidos de América, en octogonal y finales. Sé que juega 4-4-2 y eso no es problema, porque puedo jugar en varias posiciones: extremo o volante seis y no le veo problema adaptarme al módulo”, concluyó Nicholas Llanos.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

En Twitter: @Nelsandino1