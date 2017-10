'Debo tener más responsabilidad en marca, estoy aprendiendo': Lucumí

0







Debido al concierto de Paul McCartney en el estadio Atanasio Girardot, que estaba programado para el 24 de octubre, Atlético Nacional y Cortuluá adelantaron el compromiso de la fecha 16 de la Liga II. El verde paisa se impuso 3-0 con doblete de Dayro Moreno y otra diana de Andrés Rentería; sin embargo, el espectáculo se canceló y el vigente campeón quedó con más una semana y media a su disposición antes de visitar a Tigres en la jornada 17.

“Por una parte, estos recesos nos pueden caer bien para ir mejorando en algunas falencias que tenemos. Por otra, hay que tratar de buscar algunas prácticas para no perder el ritmo de competencia. Estamos haciendo trabajos de posesión y contraataques”, manifestó Jeison Lucumí, autor del tanto de la victoria 0-1 contra Once Caldas con la que la escuadra antioqueña recuperó el liderato con 34 puntos.

Una acción individual del caleño bastó para que el elenco del director técnico Juan Manuel Lillo sumara su cuarto triunfo en línea y acallara en cierta medida las críticas del arranque del semestre. El extremo es uno de los encargados de generar situaciones de peligro por los costados gracias a su talento, no obstante, aceptó que necesita tomarse más confianza para ganar en el hombre a hombre.

“Hay que saber manejar cuándo regatear porque si lo hago y no coloco un pase gol o pierdo el balón… Tengo que aprender a manejar eso. El ‘profe’ me da la libertad de que lo haga, pero me he cohibido mucho. Me siento muy bien y poco a poco voy aprendiendo. Me toca tener más responsabilidad en marca. Lillo me dice que tengo que estar concentrado y que no dé ni una pelota por perdida”, contó Jeison, de 22 años.

Lucumí consideró que aunque la racha de buenos resultados es muy motivante de cara a la recta final del torneo, todavía hay aspectos en los que deben enfatizar como encontrar los caminos para descifrar el cerrojo de los contrarios cuando se defienden cerca a sus arqueros y apuestan por resguardarse con sus once elementos detrás de la línea del esférico.

“Por querer buscar ese gol, a veces aceleramos mucho el juego. Cuando lo conseguimos, estamos más tranquilos y sabemos que el rival nos va a dar más espacios. Uno tiene que trabajar constantemente para poder mecanizar (la dinámica). Siempre le estamos dando y dando para que la cojamos bien y podamos aplicarla de la mejor manera en los partidos”, concluyó Lucumí, quien acumula 874 minutos entre Liga y Copa Colombia.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag