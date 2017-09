'Cortuluá, sin pasar mitad de campo, podría haber ganado 1-0': Lillo

0







Con el triunfo 3-0 sobre Cortuluá en el compromiso adelantado de la fecha 16 de la Liga II, Atlético Nacional alcanzó 28 puntos y se acercó a la clasificación a los cuartos de final. El verde paisa se impuso en el estadio Atanasio Girardot por la anotación de Andrés Rentería y el doblete de Dayro Moreno, los más destacados del cuadro local junto con el arquero Christian Vargas.

“Más allá de los intereses que puedan tener los rivales, la pretensión de todos es aumentar la probabilidad de ganar. Se dio una cosa que constata lo que reglamentariamente tiene el fútbol: Cortuluá, sin pasar mitad de campo, podría haber ganado 1-0. Pegó en el palo recién empezó y eso solo lo permite el fútbol, que no vayas nunca más a campo contrario y te sirva, porque si nosotros no acertábamos, se acabó. Seguimos pensando en tener la pelota lo más cerca de la portería contraria y en las mejores condiciones posibles. Con tanta densidad no es fácil”, manifestó Juan Manuel Lillo.

El director técnico del ‘rey de copas’ reconoció que, en pasajes del segundo tiempo, el equipo ‘corazón’ consiguió quitarle el esférico a la escuadra ‘verdolaga’. Fue por eso que se decidió por el ingreso de Raúl Loaiza y Juan Pablo Nieto por Diego Arias y Gustavo Torres, respectivamente. No obstante, aceptó que lo que sus dirigidos mostraron en la etapa complementaria distó del ideal.

“La imprecisión lleva a eso que parece falta de atención, lo que permite tener las cosas bajo control es el balón. Hay que jugar con los pies y es una faena de la hostia, lo que más lejos está de la cabeza y es jodido. Nosotros somos el único deporte donde nos desplazamos con la misma parte del cuerpo con la que tenemos que ser precisos. No me gusta que haya imprecisiones porque queda la sensación de desatenciones. Gracias a Dios no es el patrón de conducta de estos jugadores”, agregó.

Lillo consideró que esas situaciones tal vez se debieron a que les pasó factura la actuación contra Envigado en la jornada 13, sin embargo, defendió la entrega de los deportistas de Nacional. El sábado, a las 6:00 p.m., el elenco antioqueño recibirá a Atlético Huila y de lograr victoria, asegurará su cupo en la siguiente fase del torneo.

