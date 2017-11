'Contra Tigres entramos un poco displicentes': Eliser Quiñones

0







Lo que parecía ser un tramite para Millonarios terminó siendo un partido, en el que el empate 1-1 frente a Tigres por la fecha 18 de la Liga II-2017, mostró mejor rendimiento para los visitantes que ya se encuentra descendidos a la segunda categoría del fútbol colombiano, una realidad.

“Un partido complicado, sabemos que iban a pararse con una línea de cinco atrás y cuando marcamos el gol, el partido no se desarrollo como nosotros esperábamos. Lo que más nos costó fue no tener el balón en el primer tiempo, Tigres no lo quitó y nos complicó y la verdad no fue un partido redondo”, afirmó Eliser Quiñones.

Los embajadores se fueron arriba en el marcador al minuto nueve del primer tiempo con una anotación de David Silva, sin embargo la anotación propició que los capitalinos se relajaran y entregaran la posesión del balón a la visita.

“A estos equipos hay que entrar a arrollarlos y hoy (jueves) entramos un poco displicentes y eso fue lo que nos costó. A lo último ya agarramos la pelota, pero con los defensas y cuatro volantes es complicado. Se llevaron el empate”, sostuvo Quiñones.

El volante ofensivo, que cumplió se segundo partido como titular, actuó 57 minutos en la contienda y fue claro al dar su conclusión del encuentro: “hicimos todo, tuvimos un penalti y el arquero lo tapó. A lo último los metimos en un arco, pero este es el fútbol y hay que seguir”.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo visitarán a Patriotas, el próximo domingo a las 6:00 p.m., en búsqueda de asegurar ser cabeza de serie para los cuartos de final y sumar en la tabla de la reclasificación con aspiraciones a un cupo en la Copa Libertadores.

