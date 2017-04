Conozca cómo se jugará la fecha número 15 en la Liga I-2017

0







La Dimayor dio a conocer este martes la programación de la fecha 15 de la Liga I-2017. Jornada que se disputará entre el sábado 29 de abril y el lunes 1 de mayo.

Se destacan los duelos que protagonizarán Nacional vs. Once Caldas y Junior vs. Medellín.

Así se jugará la fecha 15:

29 de abril

Jaguares vs. Patriotas

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Municipal de Montería

Televisión: Win Sports

Envigado vs. Pasto

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports

Nacional vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Rcn

Equidad vs. Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

30 de abril

Rionegro Águilas vs. Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports

Millonarios vs. Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

América vs. Tigres

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Rcn

Junior vs. Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports

Tolima vs. Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

1 de mayo

Alianza Petrolera vs. Cortuluá

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel villa Zapata

Televisión: Win Sports

Redacción Futbolred

Con información de Dimayor