Con seis partidos amistosos, Nacional continuará la pretemporada

Atlético Nacional pidió el aplazamiento de la primera fecha de la Liga I-2017 frente a Independiente Santa Fe y la Dimayor aceptó su petición. La convocatoria a la Selección Colombia de siete de sus futbolistas para el duelo contra Brasil, motivó esa decisión.

Además de que la pretemporada del ‘verdolaga’ inició después que la de los demás equipos, con un grupo el 12 de enero y otro el 16, la ausencia de esos elementos modificó el plan de acondicionamiento físico que tenía programado el cuerpo técnico.

El club antioqueño incluso espera la confirmación de si jugará en la segunda jornada del torneo local contra Atlético Bucaramanga, pues también pidió que ese compromiso se lleve a cabo después de lo estipulado.

Por otro lado, el campeón de América confirmó seis partidos amistosos en su sede deportiva de Guarne a puerta cerrada. Estos serán los rivales y horarios de los enfrentamientos:

19 de enero: Nacional vs. Equipo Sub-20, 8:30 a.m.

22 de enero: Nacional vs. Carabobo (Venezuela), 8:30 y 10:00 a.m.

25 de enero: Nacional vs. Itagüí Leones, 8:30 a.m.

28 de enero: Nacional vs. Envigado, 8:30 a.m. y 10:30 a.m.

Redacción Futbolred

Medellín