Con revolcón en su nómina, Once Caldas recibe a Patriotas por Liga II

0







El arranque de Francisco Maturana con el Once Caldas no ha sido el esperado, pues suma dos derrotas consecutivas: una en la Copa y la otra en la Liga, situación por la cual deberá enderezar el rumbo de los ‘albos’, cuando reciba a Patriotas en la segunda fecha del balompié profesional colombiano.

El antecedente de los ‘blancos’ ha sido negro, a causa de las flojas campañas de los últimos semestres, contexto suficiente para pensar en un triunfo reclamado por una hinchada sedienta de la gloria perdida, que ya no ve el Palogrande como su fortín porque a los manizaleños cualquiera les saca puntos en su casa, incluso desde hace tiempo miran con precaución el puntaje anual.

A ‘Pacho’ se le ha pedido transformar el presente competitivo de los cafeteros, quienes pretenden romper el hechizo y empezar su camino de retorno a la grandeza, idea impuesta desde la directiva y recayente en Francisco, la cabeza deportiva de la institución caldense.

“Lo quiero tomar desde la tranquilidad, apenas estoy llegando; ese muerto no lo voy a cargar yo, empezaré a construir mi propia historia. En este momento no tengo raíces, ni frenos de manos del pasado que me digan que no puedo soñar. Desde ahora voy a salir a mirar hacia adelante”, dijo Maturana, después de preguntársele por el promedio en el descenso.

El conjunto ‘merengue’ tendrá un revolcón en su nómina titular: José Ramírez reemplazará al central Miguel Nazarit, Dávinson Monsalve debutará y sustituirá a Jhonathan Muñoz y Johan Arango se reestrenará con la casaca ‘blanca’.

“Voy a aportar más dinámica, fútbol, pases goles, llegaré más al área, remataré constantemente desde afuera y mi virtud que es la pelota quieta va a ser importante”, comentó Arango.

El gran ausente del compromiso será Michael Ortega, quien cumple con algunas diligencias en el exterior y cuenta con la autorización de la dirigencia y del cuerpo técnico.

La sorpresa estará en el frente de ataque, donde se ubicará a Ernesto Álvarez, paraguayo procedente de Sol de América y esperanza de gol, en un equipo de poca efectividad y corto de ideas.

“Tenemos la obligación de dejar los tres puntos, deberíamos de empezar a creer en grande y ojalá este sábado podamos quedarnos con la victoria, que realmente la estamos necesitando”, manifestó Álvarez.

Camilo Triana saldrá del grupo inicialista, así se le da la oportunidad a Hansel Zapata, responsable en el medio campo del extremo derecho; el último sacrificado es Jesús David Marimón, que le cede su lugar a Arango.

El visitante, con bajas importantes

El cuerpo técnico del equipo ‘Rojo de Boyacá’ no podrá contar con la presencia del lateral izquierdo Nicolás Carreño, quien resultó expulsado en el compromiso anterior frente al Atlético Huila, disputado en el estadio La Independencia de Tunja. En su reemplazo ingresaría Óscar Cabezas.

De otro lado, en el elenco boyacense no podrá estar tampoco el volante creativo Omar Vásquez, debido a que fue suspendido cuatro fechas por pegarle puñetazos a su compañero Carlos Mosquera al término del encuentro contra el cuadro ‘Opita’. En este caso, Larry Angulo o Maicol Medina tomarían el lugar de Vásquez en el terreno de juego.

El partido entre el equipo caldense y el boyacense está previsto para disputarse este sábado, a las 5:30 de la tarde, en el estadio Palogrande de Manizales, en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga Águila.

El elenco ‘de la tierrita’ buscará sumar puntos por fuera para poder recuperar las unidades que dejó escapar en casa, luego de empatar 1-1 frente al Huila.

“Patriotas debe ser siempre un equipo intenso, manejando el balón y presionando al rival para recuperar rápido el control y así aprovechar las debilidades que deje el adversario”, indicó Carlos Mosquera, volante del club boyacense que entró a reemplazar este semestre al mexicano Uvaldo Luna.

El jugador chocoano aseveró que aunque Patriotas respeta el onceno ‘Blanco Blanco’ irá a Manizales a intentar sumar de a tres.

Entre tanto, el director técnico Diego Corredor, aseguró que las diferencias entre Vásquez y Mosquera ya fueron superadas.

Según el estratega, estos dos jugadores ya dialogaron e hicieron las paces.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, José Ramírez, Dávinson Monsalve y Marcos Acosta; Hárrison Henao y Faber Cañaveral; Hansel Zapata, Sergio López y Johan Arango; Ernesto Álvarez.

D.T.: Francisco Maturana.

Patriotas: Álvaro Villete; Julián Pretel, Danilo Arboleda, Jesús Murillo y Óscar Cabezas; Larry Vásquez, Rafael Robayo, Carlos Mosquera y Larry Angulo o Maicol Medina; Mauricio Gómez y Edis Ibargüen.

DT: Diego Corredor

Ramón Andrés Salazar Vallejo y Mauricio Ochoa

Para EL TIEMPO

Manizales y Pasto

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA