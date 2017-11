Colombia vs. principales ligas europeas ¿Donde se juegan más partidos?

Actualizado hace 15 minutos

Durante los últimos días se ha suscitado una disputa entre Dimayor y Acolfutpro por una posible extensión de la Liga II-2017, situación que no ha gustado a la agremiación de futbolistas pues sus vacaciones podrían ser acortadas luego de un año de competencia.

Desde hace algún tiempo, los futbolistas profesionales han aludido molestia por el poco tiempo de descanso que hay entre cada torneo, pues eso también influiría en su rendimiento.

Algunos han comparado el calendario y rendimiento de los futbolistas de Suramérica con los de Europa, aludiendo que en el Viejo Continente se juegan más partidos que en el país.

Ante esto, FUTBOLRED comparó los jugadores que estuvieron más partidos con los principales equipos de Colombia durante todo el 2016 frente a sus similares de las principales Ligas de Europa en la temporada 2016-2017 y este es el resultado. (Cabe resaltar que son solo encuentros en clubes, no con selecciones)

Nacional

Franco Armani: 4770 minutos (20 Liga, 4 Copa Colombia, 14 Copa Libertadores, 10 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes, 2 Superliga).

Miguel Borja: 4107 minutos (31 Liga, 9 Copa Colombia, 4 Copa Libertadores, 8 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes).

Alexis Henríquez: 4106 minutos (20 Liga, 5 Copa Colombia, 10 Copa Libertadores, 9 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes).

Orlando Berrío: 3939 minutos (25 Liga, 4 Copa Colombia, 12 Copa Libertadores, 10 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes, 1 Superliga).

Macnelly Torres: 3541 minutos (21 Liga, 1 Copa Colombia, 10 Copa Libertadores, 10 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes, 2 Superliga).

Daniel Bocanegra: 3889 minutos (19 Liga, 4 Copa Colombia, 13 Copa Libertadores, 7 Copa Suramericana, 2 Mundial de Clubes, 2 Superliga).

Santa Fe

William Tesillo: 4365 minutos (37 Liga, 3 Copa Colombia, 8 Copa Libertadores, 1 Copa Suramericana 2 Recopa Sudamericana).

Jonatan Gómez: 4207 minutos (37 Liga, 6 Copa Colombia, 8 Copa Libertadores, 2 Copa Suramericana, 2 Recopa Sudamericana).

Yeison Gordillo: 3984 minutos (32 Liga, 5 Copa Colombia, 7 Copa Libertadores, 1 Copa Suramericana, 2 Recopa Sudamericana).

Millonarios

Andrés Cadavid: 3491 minutos (37 Liga, 3 Copa Colombia).

Junior

Vladimir Hernández: 4767 minutos (41 Liga, 6 Copa Colombia, 8 Copa Suramericana).

Sebastián Viera: 4671 minutos (41 Liga, 3 Copa Colombia, 8 Copa Suramericana).

Cali

Andrés Pérez: 4193 minutos (37 Liga, 4 Copa Colombia, 5 Copa Libertadores, 2 Superliga).

Helibelton Palacios: 3704 minutos (33 Liga, 2 Copa Colombia, 6 Copa Libertadores, 2 Superliga).

Fabián Sambueza: 3567 minutos (35 Liga, 3 Copa Colombia, 5 Copa Libertadores, 2 Superliga).

Germán Mera: 3444 minutos (29 Liga, 3 Copa Colombia, 6 Copa Libertadores, 1 Superliga).

Boca Junior

Carlos Tevez: 3330 minutos (22 Liga, 12 Copa Libertadores, 4 Copa Argentina).

River Plate

Leonardo Ponzio: 2960 minutos (24 Liga, 4 Copa Libertadores, 2 Recopa Suramericana, 6 Copa Argentina).

