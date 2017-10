'Chará y 'Teo' potencian al resto de los jugadores': Julio Comesaña

0







Actualizado hace 7 horas

Junior logró su clasificación anticipada a las finales de la Liga II-2017 después de su victoria a domicilio 1-2 frente al Independiente Medellín. El revulsivo en el encuentro para los barranquilleros estuvo con el ingreso de Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez para el segundo tiempo.

“Nosotros teníamos programado repartir los esfuerzos con Chará y ‘Teo’, porque hicieron un gran desgaste con el viaje a Lima y jugaron los 90 minutos (semifinal Copa Colombia) que fueron complicados porque no lográbamos asegurar el partido. Pase lo que pase, iban a jugar los segundos 45 minutos”, afirmó Julio Comesaña.

El equipo tiburón se mantiene vivo en las tres competiciones que disputa durante este semestre: Liga, Copa Colombia y Copa Suramericana; su rendimiento parece estar en el máximo nivel. Sin embargo, el entrenador uruguayo sabe que el sueño de ganar todos los torneos es una “expectativa de la gente que goza con esto. Nosotros seguimos enfrentando las tres competiciones con los propósitos claros que cada partido que viene es un objetivo, no importa de que torneo”.

Con el 50 por ciento, más un punto, de rendimiento en el rentado local, su cupo para los cuartos de final está en el bolsillo, a pesar que la alineación que jugó en el Atanasio Girardot no es la estelar del equipo barranquillero.

“El equipo que jugó hoy (domingo) no trabajó nada de lo que se hizo ni en el primer, ni en el segundo tiempo. Todo fue teoría, todo fue reuniones y mantener al equipo agrupado. Todos deben entender que tienen que aportar sus capacidades para los objetivos del grupo”, afirmó el adiestrador.

Con la premisa clara que la llegada de “Chará y ‘Teo’ potencia al resto de los jugadores”, Comesaña dejó como reflexión que “perder me duele cada vez más, sea cualquier partido pasan los años y me da vergüenza caer en un encuentro. Llevo 50 años en el fútbol pero no lo invente, nosotros debemos pensar que debemos estar entre los cuatro primeros que nos de la ventaja de cerrar en casa”.

Redacción Futbolred