Carmelo, con sus goles, tiene a La Equidad en los primeros lugares

Buen fútbol, goles y talento, esas son las cualidades para describir el gran momento por el que atraviesa Carmelo Valencia en La Equidad. ‘Tutunendo’ es una de las figuras del equipo verde bogotano que se ubica en los primeros puestos de la Liga II, está de cuarto con 25 puntos.

El trabajo y el “creer en ellos mismos”, dice Valencia que es una de las claves para la actualidad de los conducidos por Luis Fernando Suárez.

A sus 33 años, Carmelo está fino con el gol: lleva 10 en la Liga II, los mismos que tiene Yimmi Chará, la gran contratación en el fútbol colombiano. El deportista asegura que “estoy viviendo una bonita etapa en La Equidad y en mi carrera”, pero destaca todo el trabajo en conjunto. Charla con FUTBOLRED.

¿Cómo vive su actualidad goleadora en La Equidad, buenos tantos y buen fútbol?

“Me siento contento, feliz, porque se está viviendo un gran momento, sorprendido no estoy, más bien feliz porque estoy haciendo algo que desde el principio creí que iba a ser de esta manera, siempre he confiado en mi trabajo, en mis compañeros y el trabajo del cuerpo técnico; todo esto que se está viviendo no es sólo Carmelo Valencia es todo un trabajo encabezado por el profesor Luis Fernando Suárez y el profesor Armando Osma. Carmelo siempre está para la puntada final, como se dice”.

La Equidad en los primeros partidos de este segundo semestre le costaba hacer gol, pero ya con el transcurso de las fechas han mejorado notablemente. ¿En qué ha trabajado el profesor Suárez para lograr ese buen desempeño?

“A parte del ‘profe’ Luis Fernando, esa parte también la trabaja mucho el profesor Armando, es el más encargado de esa parte, pero es más la disposición que tengamos. Este ha sido un grupo desde que el cuerpo técnico llegó ha estado abierto a escuchar, mejorar, aprender, cuando es así, las cosas salen más fáciles. Es un cuerpo técnico con toda la experiencia y que nosotros como jugadores debemos aprovechar al máximo. Yo soy esos jugadores que le doy gracias a Dios porque a pesar de que tengo 33 años estoy viviendo una bonita etapa en La Equidad y en mi carrera y eso también le agradezco a ellos porque me han dado todas las armas para mejorar”.

De cierta forma con La Equidad usted ha resurgido como goleador en el fútbol colombiano…

“No he resurgido en el fútbol colombiano porque llevaba un tiempo por fuera de él y en el exterior me estaba yendo bien, en el 2012 me fui siendo goleador y en el 2017 regreso; tengo la fortuna, el carácter para seguir de la misma manera. Agradecido con La Equidad porque creyeron en mí, me recuperé futbolísticamente, en el primer semestre no tuve esa continuidad, y llega el ‘profe’ Luis y he podido responderle a la altura”.

¿Cómo esa esa competencia con los otros delanteros del equipo: Diego Álvarez, Carlos Peralta, por mencionar sólo dos?

“Siempre ha sido una competencia sana, cuando yo llegué estaban Carlos Peralta y Diego Álvarez, además son amigos, siempre pensamos en el equipo, que gane. Si te toca estar de titular hacer las cosas bien y si toca ser suplente hacerle fuerza a los compañeros. El fútbol es del momento en que toque la oportunidad y aprovecharla el máximo, eso es lo que hemos sabido hacer”.

¿Usted lleva 10 goles en la actual Liga II, esa esa su meta o le apuesta a más?

“La meta son más, siempre tengo objetivos pero las tengo en privado, cuando termine el torneo las voy a divulgar, me faltan todavía más goles”.

En la tabla de goleadores aparece usted en medio de Yimmi Chará (Junior) y Dayro Moreno (Nacional), jugadores de los equipos denominados grandes...

“Eso es normal en todo el mundo, soy un jugador que ya ha estado y sé cómo son las cosas, un hombre con mucho bagaje. Lo único que uno tiene que tener presente es que tiene las condiciones, que es capaz, creérselas, confiar en sus compañeros y el cuerpo técnico y de ahí para allá creerse las cosas. Donde he llegado siempre me he quedaba callado trabajando y al final vamos a ver quién termina ganando; lo más importantes es no perder la fe, creer en el conjunto y las cosas llegarán por sí solas”.

De esos 10 tantos que lleva en Liga II, ¿cuál es el que más le gusta?

“El que le hice a Nacional en Medellín, en el que logro sacarme a Armani, porque no era fácil, un portero que sale rápido y logro dibrarlo. También me gusta uno que le hice a Tigres, en el que mi compañero De Alba me coloca el balón por encima del defensa de ellos, al espacio, y logro pararla de pecho y defino al ángulo”.

¿Cómo ha visto a La Equidad, un equipo que muchos no imaginan en los primeros puestos?

“Al inicio del torneo siempre están a la expectativa de los clubes grandes, de Nacional, Santa Fe, Junior, Millonarios… Desde que comenzamos este proyecto nos colocamos metas, que era estar entre los ocho y desde ahí pelear el torneo. Es cosa del fe y basado en el trabajo, se siente un ambiente muy lindo en La Equidad y hace rato no lo sentía de esa manera, muy sano. Nos hemos venido sosteniendo de la mejor manera, en Techo antes nos pintaban la cara. El trabajo en creer en nosotros y en la parte mental”.

¿Cuál es la clave del éxito para que La Equidad esté viviendo este buen presente?

“Una, el orden, aunque hay partidos que hemos tenido desconcentraciones; la tenencia del balón, tuvimos muchas fechas sin que nos marcaran gol y eso es importante y la tranquilidad. Después el creer va a ser importante, en Dios, en el trabajo, en lo que el ‘profe’ quiere; todo va a salir”.

