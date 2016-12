Burbano no irá al Once Caldas, después del escándalo con la Policía

0







Todo estaba dado para que Fabio Burbano actuara en el 2017 con Once Caldas. La institución de Manizales llegó a un acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín para contar con el futbolista a préstamo por un año, con opción de compra.

Sin embargo, los planes cambiaron: después que se conocieron las imágenes del nacido en Tumaco (Nariño) en aparente estado de embriaguez, peleando con Policías y agentes de Tránsito, los directivos del ‘blanco blanco’ desistieron de contratar al deportista.

Así lo confirmó ‘RCN Radio’, que recopiló las declaraciones de Tulio Mario Castrillón, presidente del Once. El directivo aseguró que las acciones de Burbano no son acordes al modelo de conducta que quieren de sus integrantes, desde las divisiones menores hasta el equipo profesional.

Por medio de una carta, el jugador pidió excusas por el hecho y manifestó que daría de qué hablar por lo hecho en la cancha y no fuera de ella. No obstante, se mantendría en el ‘poderoso’, si el DIM no logra ubicarlo en otra escuadra.

