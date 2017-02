Brayan Angulo, del América, fue sorprendido en estado de embriaguez

0







Brayan Angulo, volante del América de Cali, fue sorprendido en estado de embriaguez por agentes de la policía en un retén realizado en la madrugada de este lunes en la capital vallecaucana. Así le confirmó a FUTBOLRED Tulio Gómez, presidente de la institución.

“Brayan parece que venía de Juanchito en su vehículo en estado de embriaguez, cuando fue solicitado por agentes de un retén policial de ese sector. Él (Brayan) estaba en su día de descanso y parece que no venía manejando, pero eso no lo exonera de culpa. No tengo información precisa si le retuvieron su carro o no”, sostuvo Tulio Gómez.

Igualmente, el máximo mandatario ‘escarlata’ subrayó que Hernán Torres, como entrenador del cuadro americano, es el encargado de todas las decisiones futbolísticas y disciplinarias del equipo. Por eso Torres tendrá la decisión final en cuanto a la medida que se tomará con el jugador.

En casos similares, el técnico Hernán Torres siempre sostuvo una postura rígida y estricta en relación a las fallas disciplinarias de sus jugadores.

Angulo, de 23 años, tuvo una destacada actuación el pasado sábado, en el triunfo del América 3-1 sobre Junior en el estadio Pascual Guerrero.

El próximo compromiso para América será el domingo 19 de febrero frente a Equidad en el estadio El Campín. Compromiso en el que todavía es duda Brayan Angulo, pues se esperan decisiones disciplinarios al interior del club caleño.

Nelson Sandino

Corresponsal de Futbolred

Cali

En Twitter: @Nelsandino1