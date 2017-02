'Borja dijo 'no', pero yo no pierdo la esperanza': Ignacio Martán

0







El futuro de Miguel Ángel Borja, el mejor delantero del país (acaba de ganar el premio de la Liga) y del continente (según el diario 'El País', de Uruguay) ha ido tomando tintes de novela. Ser uno de los artilleros con más pretendientes del momento hace que los rumores se disparen casi a la misma velocidad que los teléfonos de sus representates.

Futbolred contactó a Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, amigo personal de Borja y uno de sus más cercanos consejeros, para saber si se quedará en Atlético Nacional o definitivamente dará nuevamente el paso al fútbol internacional.

"Desde hace dos o tres meses estamos botando corriente con China, yo no pierdo la esperanza. Parece que llegará una propuesta en uno o máximo dos días, una propuesta real. Yo he hablado con Miguel, lo respeto mucho, y él dice que No. Pero cuando esté el papel ahí uno no sabe", comentó el dirigente.

"Él dice que No y yo lo apoyo en la decisión. Para Nacional sería muy bueno y para Cortuluá sería espectacular pero la decisión es del jugador. Por el momento hay un No. Mañana es otro día y supongo que él se mantendrá en esa idea.

Lo concreto es que lo de China llegue en dos días y el el jugador se siente con Nacional y conmigo, analizar y ver si interesa, explicó.

Aunque el dirigente no hizo referencia a cifras, se especula que la oferta de China rondaría los 20 millones de dólares (al menos 5 más de los que ha pedido Nacional) y que el salario para el jugador alcanzaría los 5 millones de dólares en el primer año, lo cual lo convertiría en uno de los colombianos mejor pagados del mundo.

Sin embargo, hoy el atacante no considera esa opción pues quiere mantenerse en una liga más competitiva y no alejarse de la Selección Colombia. "Su cariño y su interés es Italia. Cuando llegó la propuesta de Génova era fabulosa pero los tiempos no daban, eran muy cortos, aunque había la posibilidad de que lo dejaran seis meses en Nacional. Además está lo de Palmeiras, que también es un tema que a él le gusta muchísimo", añadió Martán.

Así las cosas, Borja seguirá en Nacional mientras no aparezcan otras ofertas concretas. Entre tanto, los teléfonos no paran de sonar y todo es posible. Esta novela promete capítulos impredecibles...

Redacción Futbolred