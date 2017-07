Balance de los principales técnicos que debutaron en la Liga II-2017

0







En la jornada inagural de la Liga II-2017, que se llevó a cabo este fin de semana, debutaron siete entrenadores. La experiencia y recorrido es el común denominador entre ellos.

Siendo así, en FUTBOLRED les contamos cuál fue el balance de los principales técnicos.

Juan Manuel Lillo

El campeón Atlético Nacional no dejó buenas sensaciones en la derrota 1-0 frente a Independiente Santa Fe. Aunque dos de sus figuras, Uribe e Ibargüen, no estuvieron presentes, los ‘verdolagas’ no hicieron un solo remate al arco en el primer tiempo.

Con el marcador adverso, el equipo no tuvo reacción y, aunque Lillo afirmó que "sometieron" a Santa Fe, lo cierto es que no se evidenció juego colectivo y brilló la soledad de Dayro Moreno en el frente de ataque. Como dijo el DT español, por ahora queda “seguir y seguir y seguir” trabajando.

Francisco Maturana

Con 30 días de trabajo, Once Caldas mostró poco y nada en el partido que perdió 1-0 frente a Tigres en Bogotá. Aunque el entrenador dispuso tres volantes en la primera línea del mediocampo, con el objetivo de tener mayor posesión del balón, esto fue lo que menos se tuvo.

Se debe tener en cuenta que no llegaron grandes nombres a la institución caldense, pero con un solo encargado, Michael Ortega, de gestionar las ideas del equipo, será bastante difícil pedirle más al ‘blanco-blanco’.

Gregorio Pérez

El entrenador uruguayo se llevó una victoria por 1-0 frente a Atlético Nacional en su debut. Pero el resultado no corresponde al rendimiento de Independiente Santa Fe. Llegadas esporádicas y, en ocasiones, de manera accidental, fue la constante del encuentro.

Sin un solo remate al arco en la primera etapa, la apuesta fue jugar por las bandas con John Pajoy y Ánderson Plata. Mucha velocidad pero poca trascendencia en el juego, salvo, la acción que originó el penal de Pajoy y posterior gol de la victoria ‘cardenal’.

Luis Fernando Suárez

Con una derrota abultada por 3-0 frente al Junior, en Barranquilla, Suárez se estrenó en la Liga. Pero la goleada dejó aspectos a rescatar en Equidad. La consigna no fue salir a defender en el Metropolitano, el equipo ‘asegurador’ propuso y, por momentos, inquietó el arco rival.

La deuda está en el equilibrio del equipo, no se tuvo balance en la zona media y parece que prefirió ir al golpe a golpe contra un equipo rojiblanco que dejó en evidencia las fallas en el retroceso de la escuadra bogotana.

Juan José Peláez

Una imagen pobre dejó el Independiente Medellín en el empate 1-1 con Millonarios en condición de local. Una primera etapa para el olvido, en el que el dominador del encuentro fueron los visitantes y solo se llegó al empate por medio de una pena máxima.

Lo destacado de Peláez fue que corrigió con los cambios en el segundo periodo y su equipo mejoró, pero no lo suficiente para llevarse la victoria. Como aseguró el DT, por ahora hay “buenas intenciones pero el funcionamiento no es el acorde”.

Redacción Futbolred