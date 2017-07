Atlético Huila quiere hacer respetar la casa frente al Deportivo Cali

0







Atlético Huila se prepara para jugar por primera vez ante su gente en partido correspondiente a la Liga II-2017. Este domingo, desde las 3:15 p.m., el cuadro ‘opita’ recibe al Deportivo Cali, en el inicio de la programación dominical de la segunda fecha.

El equipo que orienta el argentino Néstor Craviotto, solo piensa en hacer respetar su casa, luego del flojo primer semestre en el que su principal falencia fue el haber cedido demasiados puntos en condición de local. En total, el Huila dejó escapar de su reducto 17 de los 30 puntos que disputó en el Guillermo Plazas Alcid, bajo la conducción del argentino Jorge Vivaldo.

Huila quiere ser protagonista del campeonato y de paso alejarse del fantasma del descenso el próximo año, pues el acumulado de los últimos tres torneos no le favorece en la tabla de promedio.

“Sabemos de las condiciones del Deportivo Cali. Es uno de los últimos finalistas y tiene grandes jugadores, pero nosotros conocemos de la responsabilidad en casa y nuestra obligación es sumar los tres puntos. Necesitamos estar concentrados los 90 minutos y concretar las opciones que tengamos. Hay que ganar sí o sí y a eso le vamos a apostar”, apuntó el uruguayo Mateo Fígoli.

Por su parte, el DT Néstor Craviotto aseguró que quiere “un equipo muy dinámico, no solo frente al Cali si no frente a todos los rivales que tengamos en nuestra casa. Somos locales y siempre se deben imponer condiciones; no quiero con ello desconocer el gran equipo que tiene el Cali, pero considero que la única manera de ser protagonistas es haciendo respetar la localía y yo lo quiero hacer desde este domingo. Veo a los muchachos muy motivados y espero que eso lo reflejemos en el campo de juego”.

La inclusión del defensor central Eddie Segura, en sustitución del expulsado Carlos Andrés Ramírez, podría ser la única novedad en los locales.

Partido caliente para seguir con el invicto ‘azucarero’

Deportivo Cali no reservará a sus mejores para enfrentar al Huila en Neiva. La única ausencia será obligada, pues Andrés Pérez tiene una dolencia que le dejó su partido contra Junior en Copa Suramericana.

De resto, el técnico Héctor Cárdenas espera “seguir fortaleciendo el equipo, darle minutos para que ajuste algunos conceptos, y qué mejor que en un partido tan difícil como es enfrentar a Huila, en ese calor y en la cancha del Huila”.

El equipo ‘azucarero’ viene de ganar con autoridad 4-2 al Envigado, así que en Neiva defiende su invicto e intentará sumar para no descuidar la tabla de reclasificación, que puede servir para entrar a torneos internacionales el próximo año.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Édison Palomino, Jorge Ramos, Andrés Ricaurte y Sergio Almirón.

D.T.: Néstor Craviotto.

Deportivo Cali: Ricardo Jerez; Luis Manuel Orejuela, Juan Sebastián Quintero, Danny Rosero, Jeison Angulo; Abel Aguilar, Daniel Giraldo; Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Alex Castro; y Jefferson Duque.

D.T.: Héctor Cárdenas.

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

TV: Win Sports.

Árbitro: Gustavo Murillo.

José Diego Cardoza

EL TIEMPO – Neiva

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol