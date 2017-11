Atlético Bucaramanga: a vencer o descender en su visita al América

0







Se acabaron las treguas, terminaron los plazos. Este sábado se sabrá si el Atlético Bucaramanga salva la primera categoría del fútbol profesional colombiano en la visita que realizará al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

El compromiso, que se inicia a las 3:30 p. m., será en simultánea con Jaguares de Córdoba vs. Rionegro Águilas y Once Caldas ante Cortuluá, en una fecha que determinará la caída del otro onceno que acompañará en 2018, en el Torneo Águila, al ya descendido Tigres F. C.

El Bucaramanga y los otros tres equipos implicados en el tema: Cortuluá, Jaguares y América saben que ganando salvan la categoría, y solamente a los ‘diablos rojos’ el empate también los mantendrá en la división de élite.

Para este encuentro, el DT Jaime de la Pava trabajó durante la semana a puerta cerrada, el empate en el último minuto frente a Rionegro dejó con dos puntos menos en la tabla al ‘leopardo’ y renunciando así a que la igualdad lo salve de la B.

El equipo santandereano no tiene nuevas bajas por lesión o sanción que se unan a las ya conocidas de Yulián Anchico y Bryan Rovira (lesionados).

“Hay que tener la mente fría en estos momentos, es difícil trabajar con ese angustia (la del descenso), yo lo viví con Quindío y ese piano del descenso es muy jodido”, le dijo a Extratiempo el lateral Fabio Rodríguez al final del encuentro con Rionegro Águilas.

Otro de los factores con los que se juega la última jornada del ‘todos contra todos’ es que Jaguares, Tigres y América luchan por ingresan a la siguiente fase. En este aspecto, América necesita ganar para certificar su paso. Si empata con Bucaramanga, la única forma que no esté en cuartos de final es que Tigres le gane al Atlético Huila, en Neiva, por ocho goles de diferencia; además de que Independiente Medellín venza en el clásico antioqueño al Atlético Nacional. Algo difícil, pero no imposible.

En cambio Jaguares, el ganar le salvará la categoría pero necesitaría además derrotas de Medellín, América y Tigresa para ser uno de los ocho mejores que irán a cuartos.

Alineación probable:

James Aguirre; Lewis Ochoa, Martín González, Marlon Torres, Jeisson Palacios y Fabio Rodríguez; Gabriel Gómez, Harlin Suárez, John Pérez, Yulián Mejía y Franco Arizala.

DT: Jaime de la Pava

Oscar Olarte

ADN Bucaramanga