Así se jugará el primer torneo femenino de Colombia

Fecha 1- Febrero 19

Grupo A

Real Cartagena vs. Alianza Petrolera

Real Santander vs. Unión Magdalena

Bucaramanga vs. Envigado

Grupo B

Equidad vs. Santa Fe

Patriotas vs. Huila

Cúcuta vs. Fortaleza

Grupo C

Pasto vs. Cortuluá

Pereira vs. Quindío

Orsomarso vs. América

Fecha 2 - Febrero 26

Grupo A

Alianza vs. Envigado

Unión Magdalena vs. Real Cartagena

Bucaramanga vs. Real Santander

Grupo B

Equidad vs. Cúcuta

Santa Fe vs. Huila

Fortaleza vs. Patriotas

Grupo C

América vs. Cortuluá

Pereira vs. Pasto

Quindío vs. Orsomarso

Fecha 3 - Marzo 5



Grupo A

Unión Magdalena vs. Alianza

Real Cartagena vs. Bucaramanga

Envigado vs. Real Santander

Grupo B

Huila vs. Equidad

Santa Fe vs. Fortaleza

Patriotas vs. Cúcuta

Grupo C

Cortuluá vs. Pereira

Pasto vs. Orsomarso

América vs. Quindío

Fecha 4 - Marzo 12

Grupo A

Envigado vs. Unión Magdalena

Alianza vs. Bucaramanga

Real Santander vs. Real Cartagena

Grupo B

Cúcuta vs. Huila

Fortaleza vs. Equidad

Patriotas vs. Santa Fe

Grupo C

Pereira vs. América

Orsomarso vs. Cortuluá

Pasto vs. Quindío

Fecha 5 - Marzo 19

Grupo A

Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Real Santander vs. Alianza

Real Cartagena vs. Envigado

Grupo B

Fortaleza vs. Huila

Equidad vs. Patriotas

Cúcuta vs. Santa Fe

Grupo C

Pereira vs. Orsomarso

Quindío vs. Cortulúa

América vs. Pasto

Fecha 6 – Abril 2

Grupo A

Alianza vs. Real Cartagena

Unión vs. Real Santander

Envigado vs. Bucaramanga

Grupo B

Santa Fe vs. Equidad

Huila vs. Patriotas

Fortaleza vs. Cúcuta

Grupo C

Cortuluá vs. Pasto

Quindío vs. Pereira

América vs. Orsomarso

Fecha 7 – Abril 9

Grupo A

Envigado vs. Alianza Petrolera

Real Cartagena vs. Unión Magdalena

Real Santander vs. Bucaramanga

Grupo B

Cúcuta vs. Equidad

Huila vs. Santa Fe

Patriotas vs. Fortaleza

Grupo C

Cortuluá vs. América

Pasto vs. Pereira

Orsomarso vs. Quindío

Fecha 8 – Abril 16

Grupo A

Alianza vs. Unión Magdalena

Bucaramanga vs. Real Cartagena

Real Santander vs. Envigado

Grupo B

Equidad vs. Huila

Fortaleza vs. Santa Fe

Cúcuta vs. Patriotas

Grupo C

Pereira vs. Cortuluá

Orsomarso vs. Pasto

Quindío vs. América

Fecha 9 – Abril 23

Grupo A

Unión vs. Envigado

Bucaramanga vs. Alianza

Real Cartagena vs. Real Santander

Grupo B

Huila vs. Cúcuta

Equidad vs. Fortaleza

Santa Fe vs. Patriotas

Grupo C

América vs. Pereira

Cortuluá vs. Orsomarso

Quindío vs. Pasto

Fecha 10 –Mayo 7

Grupo A

Unión vs. Bucaramanga

Alianza vs. Real Santander

Envigado vs. Real Cartagena

Grupo B

Huila vs Fortaleza

Patriotas vs. Equidad

Santa vs. Cúcuta

Grupo C

Orsomarso vs. Pereira

Cortuluá vs. Quindío

Pasto vs. América

