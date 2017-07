Así están las nóminas de los 20 equipos para la Liga II-2017

0







América

Arqueros: Carlos Bejarano, Luis Martínez.

Defensas: Juan Camilo Angulo, Diego Herner (ARG), Eder Castañeda, Efraín Cortés, Iván Vélez, Arnold Palacios, Anderson Zapata, Harold Martínez.

Volantes: Luis Tipton, Jhonny Vásquez, Alejandro Bernal, Willian Arboleda, Darío Bottinelli (ARG), Carlos Lizarazo, Brayan Angulo, Jhonny Mosquera y Camilo Ayala.

Delanteros: Fernando Fernández (PAR), Santiago Silva (URU), Cristian Martínez Borja, Olmes García, Eisner Loboa.

D.T.: Hernán Torres.

Deportivo Cali

Arqueros: Ricardo Jerez, Pablo Mina.

Defensas: Luis Orejuela, Danny Rosero, Juan Quintero, Néstor Moiraghi (ARG), Jhon Lucumí, Jeisson Angulo, Yeison Suarez, Gustavo Chara, Darwin Andrade.

Volantes: Andrés Pérez, Abel Aguilar, Daniel Giraldo, Johan M. Valencia, Christian Rivera, Kevin Balanta, Fabián Sambueza (ARG), Mayer Candelo, Andrés Felipe Roa, Alex Castro, Jown Cardona Nicolás Benedetti.

Delanteros: César Amaya, Miguel Murillo, Jéfferson Duque, Pablo Sabbag, Juan Giraldo Volante, Michael Molinari.

D.T.: Héctor Cárdenas.

Deportivo Pasto

Arqueros: Andrés Mosquera, Víctor Cabezas.

Defensas: Yonni Hinestroza, Félix García, Diego Peralta, Luis Payares, Harrison Canchimbo, Francisco Córdoba, Janer Ordóñez, Mateo Chocó, Mairon Quiñones.

Volantes: Carlos Giraldo, Jhon Valoy, John Valencia, Javier Reina, Yesus Cabrera, Brayan Lucumí, Luis Sierra, Néstor Gómez, Julio Quiñones, Marcos Aguirre (ARG), Juan Pablo Ramírez.

Delanteros: Robin Ramírez, Wilberto Cosme, Juan Gilberto Núñez.

D.T.: Flabio Torres.

Tigres

Arqueros: César Giraldo, Carlos Mosquera, Juan Manuel Leyton.

Defensas: Carlos Andrés Lasso, Omer Escalante, Jorge Lozano, Santiago Roa, Fabián Mosquera, Edwar Montaño, Jerson Malagón.

Volantes: Norbey Salazar, Nicolás Roa, Carlos Andrés Rúa, Andrés Felipe Ávila, Johan Muñoz, Ángel Bonilla, Hárrinson Mancilla, Jonathan Garay, Iván Rivas.

Delanteros: Jamillacson Palacios, Jhohao Rivelino Hinestroza, Diego Gómez, Wilson Mena, Miguel Pérez, Daniel Ricardo Peñaloza, Arley Bonilla.

D.T.: John Jairo Bodmer.

La Equidad

Arqueros: Cristian Bonilla, Diego Novoa, Kevin Piedrahita (EE.UU), Esteban Ruiz.

Defensas: Dairín González, Andrés Correa, Camilo Mancilla, John Álex Cano, Wálmer Pacheco, Wilmer Boyacá, Francisco Nájera.

Volantes: Alejandro Mahecha, Amaury Torralvo, Domingo Ortiz (Sub-20), David Camacho (Sub-20), Brayner De Alba, Duván Canchila (Sub-20), Fabián Vargas, Joaquín Aguirre (URU), Mauricio Restrepo, Néider Barona (Sub-20), Stalin Motta, Diego Valoyes, William Parra, Luis Cuesta.

Delanteros: Diego Álvarez, Carmelo Valencia, Carlos Peralta, Jean Carlos Blanco, Mauricio Cortés.

D.T.: Luis Fernando Suárez.

Deportivo Independiente Medellín

Arqueros: David González, Nelson Ramos y Juan Camilo Chaverra.

Defensas: Elacio Córdoba, Carlos Valencia, Andrés Mosquera, Santiago Echeverría, Jonathan Lopera, Juan Camilo Saiz, Hernán Pertuz, Yulián Gómez y Sebastián Macías.

Volantes: Daniel Restrepo, Didier Moreno, John Hernández, Eduard Atuesta, Daniel Cataño, Luis Carlos Arias, Yairo Moreno, Christian Marrugo, Danilson Córdoba, Mauricio Molina y Hernán Hechalar.

Delanteros: Valentín Viola, Cristian Nazarit, Édinson Toloza, Juan Fernando Caicedo y Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.

Atlético Nacional

Arqueros: Franco Armani (ARG), Camilo Vargas y Christian Vargas.

Defensas: Daniel Bocanegra, Christian Mafla, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Carlos Cuesta, Esequiel Palomeque, Roderick Miller (PAN) y Edwin Velasco.

Volantes: Diego Arias, Mateus Uribe, Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres, Juan Pablo Nieto, Andrés Ibargüen, Rodin Quiñones y Jhon Édison Mosquera.

Delanteros: Luis Carlos Ruiz, Dayro Moreno, Arley Rodríguez y Gustavo Torres.

*Se espera la llegada de más refuerzos.

D.T.: Juan Manuel Lillo (ESP).

Envigado Fútbol Club

Arqueros: Jefferson Martínez y Santiago Londoño.

Defensas: Cristian Arrieta, Santiago Ruiz, Oliver Fula, Yosimar Quiñones, Luis Ángel Rodríguez y Elvis Mosquera.

Volantes: Juan Alberto Mosquera, Diego Moreno, Iván Rojas, George Saunders (ING), Sergio Rengifo, Jorge Betancur, Michael López y Camilo Velásquez.

Delanteros: Gerardo Jiménez (ESP), Joseph Cox (PAN), Michael Nike Gómez y Duván Vergara.

D.T.: Ismael Rescalvo (ESP).

Rionegro Águilas

Arqueros: Juan David Valencia y Brahyan Gómez.

Defensas: Daniel Muñoz, Hanyer Mosquera, Jhonny Meza, Ferney Ibargüen, Álvaro Angulo, Camilo Ceballos, Denis Gómez, Edwin Peraza (VEN), Luis Mosquera y Pedro Valoyes.

Volantes: Luis Felipe Chará, Juan Diego Giraldo, Juan Esteban Suescún, Yilton Díaz, John Varela, John Javier Restrepo, Jesús David Rivas, Jefferson Valdeblanquez, Hárold Rivera, Juan Pablo Otálvaro, Fabián Viáfara y Daniel Hernández.

Delanteros: John Jairo Palacio, Carlos Sinisterra, Juan Sebastián López, Johan Jiménez y Luis Hurtado.

D.T.: Óscar Pérez.

Deportes Tolima

Arqueros: Joel Silva (PAR), William Cuesta y Aldair Quintana.

Defensas: Juan Arboleda, Luis Cardoza, Fáiner Torijano, Sergio Mosquera, Luis Paz, Danovis Banguero, Cristian Tovar, Julián Quiñones, y Omar Albornoz (en negociaciones).

Volantes: Rafael Carrascal, Carlos Rentería, Víctor Ocampo, Luis Paz, Didier Delgado (en negociaciones), Avimiled Rivas, Cléider Alzate, Santiago Montoya, Cesar Quintero, Jaminton Campaz y Armando Vargas (lesión).

Delanteros: Sebastián Villa, Marco Pérez, José Correa, Ángelo Rodríguez, José Lloreda y Jader Obrían.

D.T.: José Eugenio ‘Cheche’ Hernández.

Atlético Huila

Arqueros: Bréiner Castillo, Geovanni Banguera y José García.

Defensas: Elvis Perlaza, Eddie Segura, Carlos Ramírez, Manuel Berrio, Jhon Lozano, Eddie Segura, Jean Pestaña, Alejandro Artunduaga, Marvin Vallecilla, Dávinson Lemus, Andrés Correa.

Volantes: Carlos Robles, Víctor Castillo, Andrés Ricaurte, Leonardo Lázaro, Mateo Fígoli (URU), Edwin Tavera, Teobaldo Torres, José Leudo, Hamilton Valencia y Brahyan Rivas.

Delanteros: Sergio Almirón (ARG), Yessy Mena, Édinson Palomino, Jorge Ramos, William Duarte y Andrés Amaya.

D.T.: Néstor Craviotto (ARG).

Atlético Junior

Arqueros: Sebastián Viera (URU), José Luis Chunga, Jair Mosquera.

Defensas: David Murillo, Jorge Arias, Deivy Balanta, Germán Gutiérrez, Jonathan Ávila, Jefferson Gómez, Rafael Pérez, Marlon Piedrahita.

Volantes: James Sánchez, Enrique Serje, Jarlan Barrera, Sebastián Hernández, Leonardo Pico, Luis Díaz, Juan Camilo Roa, Matías Mier (URU), Víctor Cantillo, Yimmi Chará.

Delanteros: Roberto Ovelar (PAR), Teófilo Gutiérrez, Jorge Aguirre, Leiner Escalante, Bernardo Cuesta (ARG), Juan Sebastián Herrera.

D.T.: Julio Avelino Comesaña.

Jaguares de Córdoba

Arqueros: Sebastián López (ARG), Wilder Mosquera.

Defensas: Edwin Ávila (VEN), Fabio Castillo, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Wilmer Díaz, Elvis González, Juan Pablo Zuluaga.

Volantes: Jonathan Leonel Acosta (ARG), Andrés Arboleda, César Carrillo, David Contreras, Kevin Londoño, Juan José Mezú, Cristian Restrepo, Juan Sebastián Villota, Alexis Hinestroza, Pablo Rojas, Víctor Zapata.

Delanteros: Jhonatan Agudelo, Jesús Arrieta, Eber Eduardo Díaz, Jhoaho Hinestroza, Darwin López, Carlos Rivas, Eder Steer, Ray Vanegas.

D.T.: Huberth Bodhert.

Independiente Santa Fe

Arqueros: Leandro Castellanos, Robinson Zapata, Miguel Solis.

Defensas: Víctor Giraldo, Carlos Mario Arboleda, William Tesillo, José David Moya, Héctor Urrego, Javier López, Carlos Henao, Nicolás Gil, Dairon Mosquera, Leyvin Balanta, Juan David Valencia.

Volantes: Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Almir Soto, Kevin Salazar, Omar Pérez (ARG), Yámilson Rivera, Daniel Buitrago, Carlos Polo, Daniel Valdelamar.

Delanteros: Wilson Morelo, Ánderson Plata, Denis Stracqualursi (ARG), John Freddy Pajoy, Damir Ceter, Jorge Obregón, Brayan Zamora.

D.T.: Gregorio Pérez.

Once Caldas

Arqueros: José Fernando Cuadrado, Sergio Román, Andrés Cuevas.

Defensas: Gilberto García, David Gómez, Jonathan Muñoz, Miguel Nazarit, José Ramírez, Camilo Pérez, José Luis Moreno, Marcos Acosta (PAR), Luis Carlos Murillo.

Volantes: Harrison Henao, Jaime Córdoba, Julián Guillermo, Jesús Marimón, Fáver Cañaveral, Daniel Rojano, Johan Arango, Elkin Soto, Sergio López (ARG), Michael Ortega, Mateo Cardona, Yerry Ortiz.

Delanteros: David Lemus, Daniel Lloreda, Edder Farías (VEN), Camilo Triana, Hansel Zapata, David Lemos, Ernesto Álvarez (PAR).

D.T.: Francisco Maturana.

Patriotas Boyacá

Arqueros: Álvaro Villete (URU), Diego Martínez.

Defensas: Danilo Arboleda, Jesús Murillo, Julián Pretel, Déiver Parra, Óscar Cabezas, Nicolás Carreño,

Volantes: Larry Vásquez, Carlos Rodríguez, Larry Angulo, Omar Vásquez, Rafael Robayo, Carlos Mosquera, Kevin Rendón, Maicol Medina, Raúl Loaiza, Nicolás Gómez.

Delanteros: César Valoyes, Edis Ibargüen, Ulises Tavares (MEX), Duman Herrera.

D.T.: Diego Corredor.

Alianza Petrolera

Arqueros: Nicolás Angellotti (ARG), Pierre Graziani, Cristian Baldovino.

Defensas: Luciano Ospina, Daniel Briceño, David Valencia, Nicolás Palacios, Carlos Ramírez, Pedro Tavima, Jeisson Palacios, Cristian Flórez, Leonardo Saldaña, Abraham Stringel (MEX), Carlos Riascos, Yhormar Hurtado.

Volantes: Roger Torres, Yáiner Acevedo, Ronaldo Ariza, Daniel Santa, Juan David Ríos, Fredy Flores, Gustavo Bolívar, Estéfano Arango.

Delanteros: Manuel Palacios, Yorleys Mena, Yúber Asprilla, Clemente Palacios, César Arias.

D.T.: Jorge Luis Bernal.

Millonarios

Arqueros: Ramiro Sánchez, Nicolás Vikonis (URU), Juan Moreno (Sub-20).

Defensas: Matías De los Santos (URU), Ómar Andrés Bertel, Andrés Cadavid, Anier Figueroa, Andrés Felipe Román, Déiver Machado, Janeiler Rivas, Felipe Banguero, Jair Palacios, Damir Zamora.

Volantes: Óscar Barreto, Cristhian Camilo Huérfano, Jacobo Kouffaty (VEN), Juan Guillermo Domínguez, Jhon Fredy Duque Henry Rojas, David Silva, Alexis Zapata, Harold Santiago Mosquera, Nicolás Murcia (Sub 20), Juan Camilo Salazar (Sub 20).

Delanteros: Maximiliano Núñez (ARG), Eliser Quiñones, Dúvier Riascos, Ayron Del Valle, Jader Valencia (Sub 20), Róbinson Aponzá.

D.T.: Miguel Ángel Russo.

Atlético Bucaramanga

Arqueros: Alejandro Otero, James Aguirre, Javier Orobio (Sub-20).

Defensas: Lewis Ochoa, Henry Obando, Jeison Palacios, Marlon Torres, Javier Barros, Martín González (Uruguayo), Fabio Rodríguez, Álex Díaz.

Volantes: Gabriel Gómez (Panameño), Yulián Anchico, Brayan Rovira, Juan Manuel Sánchez (Argentino), John Pérez, Yulián Mejía, Jonathan Estrada, Jefferson Torres (Sub-20), Felipe Barragán (Sub-20).

Delanteros: Sergio Romero, Jhony Cano, José Ricardo Cortés.

D.T.: Fernando ‘Pecoso’ Castro.

Cortuluá

Arqueros: German Caffa, Manuel Arias, Daniel Rodriguez.

Defensas: Mateo Puerta, Yair Arrechea, Yimmy Valoyes, Brandon Vinicius (BRA), Wanderson Do Santos (BRA), Cristian Borja, Mauricio Duarte.

Volantes: Luis Caicedo, Diego Chica, Giovanni Martínez, Miguel Medina, Lucas Alves Sotero (BRA), Juan David Campo, Ali Reyes, Jhonier Viveros.

Delanteros: Féiver Mercado, Brayan Fernández, Óscar Camilo, Alejandro Peñaranda, David Cortez Armero.

D.T.: Néstor Otero.

Redacción Futbolred