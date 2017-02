'Arreglé con Veracruz y me dejaron libre': Cristián Martínez Borja

0







“Esto era un compromiso entre Veracruz y yo y ya se pudo solucionar. Ellos (Veracruz) querían que yo cuadrara lo que ellos me debían. Ya arreglé con el presidente de Veracruz, le dije que no me pagara lo que me debían y que me dejaran libre, eso fue lo que hicimos y mi contrato con ellos quedó finiquitado. Fue algo que arreglé personalmente”, explicó el jugador Martínez Borja.

La ausencia de Martínez Borja en el once inicial que visitó al Tolima en la pasada fecha motivó una demanda de Rionegro contra el equipo rojo por aparente alineación irregular del delantero de 29 años ante la Dimayor. Según el jugador, hubo oportunismo de algunos empresarios.

“No jugué ante Tolima por precaución. Había muchos empresarios hablando cosas y la imagen de América es muy importante porque es un club que representa mucho, esto genera que haya personas que quieran aprovecharse de la situación”, comentó Martínez Borja.

El atacante oriundo de Quibdó, continuaba sus entrenamientos con el resto de sus compañeros bajo las ordenes de Hernán Torres, confiado y seguro que no había inconveniente y que pronto volvería a hacer parte del once inicialista del quipo dónde el mismo considera que vive muy feliz.

No obstante a esto, el hecho de no poder jugar el sábado pasado en Ibagué, colmó de frustración al atacante americano:

“Sentí mucha impotencia y rabia por no poder jugar. Pero confío en mis compañeros ya que tenemos un excelente grupo, lastimosamente no ganamos en Ibagué, pero hicimos las cosas bien, es de concretar las opciones”, confesó el ex santa Fe.

Sobre su próximo rival, Atlético Junior, Martínez Borja dijo que estos son los partidos lindos para jugar, por lo cual espera que Hernán Torres le permita ser titular.

Nelson Sandino

Para FUTBOLRED, Cali.

Twitter: @Nelsandino1