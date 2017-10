ArchivoRED: el día que Maturana dijo adiós a Millonarios entre 'oles'

0







Actualizado hace 1 hora

Millonarios y Once Caldas se enfrentarán en la fecha 16 de la Liga II-2017, el próximo domingo, el balón rodará a las 5:15 p.m. en el estadio El Campín para un nuevo juego entre estos dos clubes.

Antes de que este semestre Francisco Maturana retornara a la dirección técnica al mando del conjunto de Manizales, el entrenador chocoano había tenido su última participación con un club colombiano siendo el timonel del conjunto ‘embajador’: en el año 1998.

En la última fecha antes de la pausa por el campeonato del Mundo que se disputaba en Francia, los ‘embajadores’ enfrentaron el clásico capitalino contra Santa Fe, un duelo que desde antes que se disputara parecía ser el último de ‘Pacho’ en el conjunto azul.

Antes del partido, EL TIEMPO le preguntó al entrenador por su salida del equipo a lo que él respondió: “me parecería una falta de respeto con la afición. No he hablado con el presidente del equipo, que fue el que me contrató. Primero hay que hablar con el presidente. De pronto es apresurado”.

La salida de Maturana parecía inminente ante la falta de resultados del equipo. Foto: EL TIEMPO.

Antes de la pausa por el Mundial, Millonarios se enfrentó con Santa Fe en Liga. Foto: EL TIEMPO.

Santa Fe tuvo una muy buena presentación en El Campín y venció 2-0 a Millonarios con doblete de Wilson Cano. La afición ‘cardenal’ hizo una fiesta desde las tribunas y le cantaba ‘ole’ cada vez que los jugadores hacían de las suyas en el terreno de juego.

En cambio, los hinchas azules tenían los ánimos caldeados y con insultos despidieron a ‘Pacho’. “Maturana ya se va”, eso era lo que le gritaban al entrenador al final del partido y cerca a los parqueaderos de El Campín, donde tuvo que intervenir la Policía.

Así fue como los hinchas de Millonarios despidieron a Maturana de El Campín. Foto: EL TIEMPO.

Otro que habló sobre la despedida del entrenador chocoano fue el presidente de la época: José María León. “El profesor Maturana perdió la alegría”, dijo.

Esa fue la última vez que se había visto a Francisco Maturana vestido con los colores de un equipo de la Liga. Hasta este semestre, en el que volvió para dirigir a Once Caldas, club que está en la posición 12, la misma en la que dejó a Millonarios en 1998.

El presidente José María León habló sobre la salida del técnico. Foto: EL TIEMPO.

Redacción Futbolred