"Aquí no se va a cerrar el mercado de pases": Alberto Gamero

La muestra futbolística de Junior en los dos partidos de preparación disputados el domingo contra Cortuluá, en Bogotá, dejaron satisfecho al técnico Alberto Gamero.

El samario considera que sus dirigidos han captado rápidamente la idea futbolística que pretende imponer en el conjunto rojiblanco, lo cual, faltando dos semanas aún para encarar la primera competencia oficial (el 31 de enero frente a Carabobo), lo deja tranquilo.

“En los primeros 70 minutos de fútbol que hicimos, creo que hubo cosas buenas, interesantes, cosas por corregir, pero vislumbramos que vamos por buen camino”, dijo Gamero antes de iniciar uno de los entrenamientos que adelanta el equipo en su sede deportiva.

El entrenador ‘tiburón’ destacó las bondades que mostró su equipo en el doble encuentro contra los tulueños, imponiéndose 1-0 en el primero y empatando 0-0 el segundo.

“El grupo ha entendido rápido lo que se quiere, que es el buen fútbol, buen trato al balón, un equipo ofensivo, que siempre esté pisando el área. En el segundo equipo, con los dos delanteros, vi cosas muy buenas, jugadores interesantes en el bloque ofensivo, haciendo paredes, haciendo pivoteos, llegando al área contraria. Vi cosas importantes y todavía nos quedan 14 días para trabajar respecto al primer partido”.

Gamero no descartó que al plantel se sumen otras incorporaciones, aunque considera que aún hay tiempo para definir este tema. “Yo les he dicho a mis jugadores que aquí no se va a cerrar el libro de pases, aquí estamos entrenando y si ellos (los jugadores) nos demuestran que con eso vamos a pelear y vamos a hacer cosas grandes, nos quedamos, si no, tenemos que hacer recambios, pero hoy lo que tenemos es bueno”.

Manuel Ortega Ponce

ADN / Barranquilla