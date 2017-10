'Aquí no sé si piensan que le vamos a meter 5 goles a todos': Comesaña

0







Actualizado hace 3 horas

Junior consiguió un importante triunfo en casa contra Deportivo Cali y aunque sufrió al final, se quedó con la victoria por 1-0, que le permite sumar 28 puntos en la tabla de posiciones.

Sobre el partido entre ‘tiburones’ y ‘azucareros’, Julio Comesaña se mostró satisfecho por el triunfo, pero recordó que no fue el mejor partido de su equipo porque no brillaron como en otras presentaciones.

“Me voy contento porque tenemos 28 puntos y estamos a tres del puntero, tuvimos buenas jugadas de ataque y en la defensa no dimos mucha chance. Cali hizo su trabajo y, cuando estaba perdiendo, intentó y con los cambios se jugó en ataque”, expresó el técnico.

El técnico uruguayo también le mandó un mensaje a los hinchas, quienes por momentos presionaron al equipo, pues no tenía la solidez que mostró en otras jornadas.

“El 1-0 no definía el partido y esa era la angustia de un estadio con mucha hinchada y que presiona. La gente está dispuesta a tolerarle lo malo y lo remalo a algunos jugadores y a otros los condena por lo más mínimo y esas cosas no son buenas para lo del grupo. Aquí no sé si piensan que le vamos a meter cinco goles a todos”, añadió Comesaña.

En el mediocampo, los encargados de desarmas las jugadas de peligro de los caleños fueron Víctor Cantillo y Leonardo Pico, jugadores a los que Julio Avelino felicitó públicamente.

“Dos volantes de nosotros batallaron contra cinco volantes de ellos y fueron capaces de pelearlo como era. Aquí hay muchos sabios del futbol que quieren jugar con cuatro delanteros o muchos volantes ofensivos. Los partidos se ganan con el equilibrio”, finalizó.

Junior es tercero de la Liga y con 28 unidades no hay forma de que le quiten ese lugar en la tabla, ahora tendrá dos semanas para recuperar fuerzas y consolidar su lugar entre los ocho clasificados a los cuartos de final.

Redacción Futbolred