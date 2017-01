"Aprendí de mi error, debo reivindicarme este semestre": Juan Quintero

0







Deportivo Cali se encuentra en Pereira, poniéndose a punto para enfrentar afrontar los compromisos locales e internaciones en el 2017. Estarán toda esta semana y regresarán el próximo domingo 15 de enero a su ciudad, para empalmar su preparación en Pance.

Juan Sebastián Quintero es uno de los 29 jugadores de la nómina ‘verdiblanca’ que se encuentra en la ‘Perla del Otún’ entrenando intensamente. El canterano habló con FUTBOLRED, sobre sus conclusiones del complejo momento que vivió finalizando la pasada Liga Águila II, que le hizo perder su lugar en el once titular; y de sus propósitos para el presente año.

Una falla en un código disciplinario, generó que Juan Sebastián perdiera la titular que había obtenido con mucho esfuerzo, y después de superar un complicado inicio de año falto de continuidad. Pero como todo profesional, el central caleño asimiló su error y no piensa tropezar con la misma piedra dos veces.

“Aprendí muchísimo, soy un jugador joven que tiene que seguir creciendo en lo personal y en lo futbolístico, afortunadamente tengo un gran técnico que confía en mí y habla mucho conmigo. Son cosas en las que debo ir aprendiendo y demostrarle al ‘profe’ esa confianza”, sostuvo el defensor de 21 años.

No obstante a esto, el correctivo que recibió Quintero por su comportamiento fue algo exagerado para él; teniendo en cuenta que estuvo ausente en el compromiso por Liga contra Rionegro, y asimismo en la llave de cuartos de final frente al Bucaramanga. Pero esta Postura no pasó, según el juvenil, directamente por el cuerpo técnico ‘azucarero’.

“El ‘profe’ hizo todo lo que estuvo a su alcance para que yo jugara pero se le salió de las manos, lástima que no jugué las finales. Pienso que podían darle otro tipo de sanción, pero es respetable. Yo solamente bajé la cabeza y acepté mis errores”, comentó Juan Sebastián.

“Es un club que tiene su presidente, vicepresidente, y demás junta directiva, no solamente está Mario (Yepes) o (Freddy) Hurtado, es un club muy grande, son decisiones que no dependen de una sola persona. No sé quién lo decidió, pero sí sé que el ‘profe’ hizo todo lo posible para que jugara”, complementó.

Quintero Fletcher nos confesó que vivió con lágrimas su ausencia en el once titular, estuvo muy triste y se refugió en su familia y en Dios. Asistía con su novia al estadio y el día del humo verde contra Bucaramanga se conmocionó mucho y entendió que lo que había perdido era muy significativo.

“En todo el semestre jugué, en todos los partidos estuve y no estar en las finales para mí fue muy duro, pero creo que tenía que vivirlo ya que el tiempo de Dios es perfecto. Aprendí de mi error y debo reivindicarme este semestre.”, ratificó el central ‘azucarero’.

Sobre la posibilidad de obtener ese lugar en la pareja de centrales titulares de Mario Alberto Yepes, Quintero siente que la llegada de Danny Rosero generará una linda competencia y confía que su personalidad, talento y liderazgo serán suficientes para ser el elegido en aportarle al equipo.

Más allá de los errores, Quintero siente que ha evolucionado y madurado como jugador de fútbol.

“Mejoré mucho en manejar los tiempos, tengo mucha más confianza. Antes tenía un juego más intenso, ahora es más para pensar en buscar espacios. En el juego aéreo crecí mucho y mi táctica con el entrenador Mario fue muy positiva”, puntualizó.

Juan Sebastián tiene sólidas intenciones de hacer grandes actuaciones con Deportivo Cali, este semestre, de ser importante para su equipo y en eso está mentalizado. No ve este periodo como una revancha y espera con ansias poder disputar igualmente la Copa Suramericana, la cual la ve como objetivo principal para el presente año.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1