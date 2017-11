America y una nueva final para mantener la categoria: recibe al DIM

0







Actualizado hace 2 horas

Luego de los resultados dados en la fecha 17 de la Liga II, América logro salir provisionalmente de la zona del descenso. Este miércoles tiene un partido importante contra el Independiente Medellín en el Pascual Guerreo a las 8:00 p.m., en el cual los diablos rojos esperan conseguir una victoria para así continuar seguir sumando en la tabla del promedio y poder afianzarse en los ocho clasificados.

Los dirigidos por el Jorge Da Silva, desde que llegó el uruguayo no conocen la derrota. En condición de local lograron hacer el pleno de los puntos disputados, mientras que en condición de visitante no han sumado de a tres y no han podido anotar goles, pero tampoco le han convertido.

“El partido contra DIM este miércoles es bastante complicado, ellos juegan bien, además vienen de conseguir un triunfo después de muchas jornadas esto les da un incentivo importante para jugar contra nosotros”, dijo Sergio Odine, asistente técnico del América.

De acuerdo al trabajo realizado en su sede de cascajal, el DT uruguayo al servicio de los escarlatas, no tendría novedades en la formación titular para este jueves, ya que tiene todos los jugadores disponibles, inclusive ya está habilitado Anderson Zapata, quien el fin de semana estuvo ausente.

“Nosotros vamos a jugar de forma inteligente, atacando y creando opciones para que nuestros atacantes logren quedar de cara a la portería contraria”, acotó Odine.

Alineación probable

Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Elkin Blanco, Darío Botinelli, Carlos Lizarazo; Cristian Martínez Borja, Olmes García.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol