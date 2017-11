América tiene 'santa fe' en salvarse del descenso: visita a Santa Fe

0







Luego de una semana muy buena en resultados propios y en resultados de los rivales, América enfrentará este domingo a las 4:00 p.m. a Santa Fe, en un duelo esperado que se disputará en el estadio El Campín.

Los ‘diablos rojos’ llegan con la camisa inflada luego de derrotar a Medellín, en la cancha del Pascual Guerrero el miércoles anterior, donde el conjunto rojo de Cali mostró un futbol diferente al que venía exhibiendo en los partidos anteriores.

“Vamos a ir a Bogotá a respetar un estilo que hemos venido alcanzando de a poco, el partido frente a Santa Fe es bastante duro pues este equipo está bastante comprometido y jugando buen fútbol”, dijo el técnico Jorge ‘Polilla’ da Silva.

Los rojos de Cali, no presentarán novedades para enfrentar este domingo al equipo ‘cardenal’ en El Campín. El DT ‘charrúa’, quiere consolidar un equipo y por eso no rota la nómina; al contrario, le dará rodaje continuidad y consistencia a su once titular.

Alineación probable: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Elkin Blanco; Carlos Lizarazo, Darío Bottinelli; Cristian Martínez Borja y Olmes García.

D.T.: Jorge da Silva.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @Bernardifutbol