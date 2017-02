América, a demostrar jerarquía en su visita a La Equidad, en El Campín

0







A las 3:15 p.m., en la jornada de este domingo de la fecha cuatro de la Liga I-2017, América de Cali visitará a La Equidad en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo ‘escarlata’ quiere empalmar contra los ‘aseguradores’ el buen fútbol mostrado la fecha pasada frente a Junior.

Cuatro de nueve puntos es el balance del conjunto ‘escarlata’ en lo que va del campeonato, por eso, con un estadio teñido de rojo a pesar de ser visitante, América sólo quiere un triunfo contra los conducidos por Arturo Boyacá, quien tiene un plantel bastante sólido.

Hernán Torres desde el inicio del certamen, por algunas lesiones, no ha podido disfrutar del grupo completo de jugadores. Ahora para la cuarta fecha, varios de ellos están culminando su puesta a punto para volver a ser tenidos en cuenta por el estratega americano.

Johnny Mosquera, volante de primera línea y titular el semestre pasado con los ‘diablos rojos’, por un inconveniente muscular no pudo iniciar la temporada con sus demás compañeros. Ya recuperado, ‘el Pepe’, está listo para regresar al once inicialista.

“Estoy recuperado de mi lesión y me nivelé en el tema físico. Los minutos contra Junior me sirvieron para confirmar que ya estoy listo para cuando el ‘profe’ me necesite. La Equidad es un rival fuerte en posesión del balón, esa es su principal estrategia para ganar los partidos. Debemos quitarles la pelota y ser contundentes en ataque”, sostuvo el volante de 25 años.

“El tema de la altura es algo que ellos (Equidad) van a utilizar a su favor. Por eso, nosotros como visitantes, debemos ganar la mayor cantidad de duelos y ocupación de espacios, para que nuestro juego se exprese mejor”, complementó.

William Arboleda, con gran desempeño a pesar de no actuar en su posición, venía desempeñándose en reemplazo de Mosquera. Ahora está en Hernán Torres decidir entre la continuidad de William o el regreso de Johnny, para acompañar al experimentado Camilo Ayala.

La otra novedad en el grupo de 18 jugadores que convocó Torres para este compromiso, tiene que ver con el regreso del volante Johnny Vázquez.

La última vez que América visitó a La Equidad fue el 6 de marzo del 2011, con triunfo para el cuadro ‘asegurador’ por la mínima diferencia: el gol fue de Jorge Eliécer Banguero.

Por segunda oportunidad ambos equipos se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín: el primero se dio el 6 de marzo del 2011, de nuevo con marcador a favor de La Equidad 1-0 con autogol de Edwin del Castillo.

Mientras que el viernes 3 de septiembre del 2011, fue el último triunfo americano visitando al equipo verde de la capital. En esa oportunidad fue 0-2 con dianas de Duván Zapata y Avilés Hurtado.

Alineación probable:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Ernesto Farías.

D.T.: Hernán Torres.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali.

En Twitter: @Nelsandino1