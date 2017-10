A la larga, ¿cambiar de técnico es la solución a los malos resultados?

0







Cuando los resultados no se están dando, el equipo no gusta y la premura por sumar o estar en posición de descenso acosa, lo común y corriente es ‘pegar el portazo’ y sacar al entrenador; o como está de moda decir: “llegar a un común acuerdo” para su salida.

Con la no continuidad de Héctor Cárdenas y Juan José Peláez a cargo del Deportivo Cali y el Independiente Medellín, respectivamente, se abre de nuevo el debate si lo indicado o no, es cambiar de técnico cuando las ‘papas queman’ y se urge del dulce sabor de la victoria.

En total, se llegó a siete técnicos que dejaron su cargos en lo que va de la Liga II-2017, lo que suscitó hacer un breve análisis sobre si el cambio de estratega es a la larga la cura para la enfermad, o termina siendo un alivio momentáneo, que pretende ocultar una falta de inversión y refuerzos en los equipos. Juzguen ustedes…

Rionegro Águilas y un presente que no cambia

Óscar Pérez estuvo a cargo del equipo durante seis partidos en los que perdió en cuatro ocasiones y tuvo dos empates. Sin ningún triunfo a bordo, dimitió de su cargo el 6 de Agosto.

El panorama con la llegada de Diego Umaña no cambio de gran manera. Cuatro derrotas, un empate y tres victorias, una de estas a Santa Fe, que venía siendo líder de la Liga II, hacen que el presente de la escuadra antioqueña siga de capa caída. Son últimos en la tabla de posiciones con 12 puntos y una diferencia de gol de -8.

Envigado mejora, pero no le alcanza

Ismael Rescalvo fue el entrenador durante cinco encuentros del equipo naranja. Tan solo dos puntos en cinco partidos, productos de tres derrotas y dos empates, su balance. Con más de la mitad de la Liga por delante, asumió Rubén Bedoya que, hasta el momento, logró levantar el nivel del juego del equipo con cinco victorias y cuatro caídas en nueve partidos.

En la posición trece con 17 unidades, por ahora, nos les alcanza para estar dentro de los ocho clasificados, pero solo están a tres puntos del octavo que es Cortuluá.

Bucaramanga se tomó un respiro, pero debe sumar

Fernando el ‘Pecoso’ Castro fue el técnico de los leopardos durante cinco contiendas, en los cuales solo sumó un punto de 15 posibles debido a cuatro derrotas y una igualdad. Con la llegada de Jaime de La Pava, en nueve partidos el rendimiento tuvo un alza con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. No obstante, en la lucha por no descender no puede descuidarse ya que está a cinco unidades de los puestos de descenso directo.

Deportes Tolima apeló a un viejo conocido

Es el único equipo de los que cambio de entrenador que se encuentra en los ocho clasificados, es sexto con 21 puntos. José el ‘Cheche’ Hernández fue el adiestrador durante nueve fechas, con tres victorias (dos de forma consecutiva), cuatro derrotas y dos empates, no le alcanzó para hacer méritos suficientes y continuar en su cargo.

Alberto Gamero, quien dirigió al pijao entre 2004 y 2006, retornó a Ibagué y en cinco partidos acumula una derrota, un empate y tres victorias al hilo.

América tuvo una solución transitoria

Durante 11 partidos Hernán Torres estuvo a cargo del equipo escarlata. Tres victorias, cinco derrotas y tres empates fueron el balance que dejó al equipo en igualdad de puntos con Jaguares de Córdoba en puesto de descenso directo.

Con la llegada de Jorge ‘Polilla’ Da Silva se tuvo una solución transitoria en los tres partidos que lleva dirigidos. Dos victorias y un empate han sido sus resultados, sin embargo, con un partido menos se encuentra a zona de descenso directo y está a tres puntos del equipo de Montería.

