16 años de torneos cortos en Colombia: datos e historias por contar

0







Actualizado hace 19 horas

El fútbol profesional colombiano partió su historia en dos desde que nacieron los torneos semestrales. Desde 1948 a 2001, el campeonato dejaba un campeón anual; pero desde 2002 los torneos cortos permiten que dos equipos se coronen cada año.

Ya son 16 años desde que los campeonatos de seis meses se tomaron la Liga, y con la más reciente estrella que ganó Millonarios, actualizamos lo que ha pasado en la corta historia de los mismos. Aquí le contamos historias y datos que tal vez usted no tiene claro.

* Se han repartido 32 estrellas en torneos cortos (53 se ganaron en campeonatos anuales).

* 12 equipos han salido campeones semestrales (10 escuadras ganaron en los torneos largos).

* América fue el primer campeón de torneos cortos: 2002-I superando a Atlético Nacional.

* Antioquia ha ganado más títulos semestrales que otras regiones: 13 estrellas. Bogotá tiene 5 y el Valle del Cauca tiene 4.

* Atlético Nacional es el equipo de más títulos cortos (9), el que más finales jugó (12), el único que ha sido tricampeón (2013-I, 2013-II, 2014-I) y bicampeón (2007-I, 2007-II).

* Junior es el equipo con más subtítulos en torneos semestrales: 5. Medellín y Cali han perdido 4 veces una final.

* Equidad jugó 3 finales y no ganó ninguna. Huila (2) y Real Cartagena (1), los otros equipos finalistas sin títulos.

* Millonarios disputó 2 finales y se coronó en ambas. Cúcuta y Chicó ganaron la única final a la que han llegado.

* América, Cúcuta y Chicó, los únicos equipos campeones de torneos cortos que han descendido.

* La final con más goles: Junior vs. Nacional (2004-II), se anotaron 10 goles en el global y Junior ganó el título en penaltis.

* Las finales con menos goles son: Once Caldas vs. Junior (2003-I) y Santa Fe vs. Tolima (2016-II), en ambas llaves se marcó apenas un gol.

* Nacional vs. Junior es la final que más se ha dado. Son 3 duelos, en 2004-II, 2014-I y 2015-II.

* 8, de las 32 finales de torneos cortos, se definieron en serie de penaltis. Nacional ganó 3 desde el punto blanco y Junior 2.

* Juan Carlos Osorio es el técnico con más títulos: 4, ganó 3 con Nacional y uno con Once Caldas. Le sigue el argentino Óscar Héctor Quintabani, con 3 estrellas; 2 con Nacional y 1 con Pasto.

* 25 títulos fueron para técnicos colombianos y solo 7 con argentinos. No hay extranjeros de otra nacionalidad que haya salido campeones en torneos cortos.

Redacción Futbolred