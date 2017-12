¿Quién fue la figura, la decepción...? El resumen de la Liga Femenina

0







En el 2017 y después de bastantes esfuerzos por parte de las jugadoras, se jugó la primera Liga Femenina en Colombia con 18 equipos.

Un torneo, en el que para muchos no se planificó bien, pues se llevó a cabo en el primer semestre del año y para el segundo no hubo competencia. No obstante, fue un campeonato que dejó muchas cosas por destacar: grandes figuras, festejo, pero también decepciones para otras que se vislumbraban como las favoritas.

A continuación, le presentamos un resumen con lo que FUTBOLRED considera fueron los que marcaron la pauta. El equipo figura, revelación, la decepción y más.

El equipo fuera de serie: Santa Fe

Las leonas desde el comienzo hasta el final demostraron su poderío. Hizo puntaje perfecto en la fase de grupos, en el Grupo B totalizaron 30 puntos. Además, en las instancias finales mantuvo el invicto. Jugó 16 partidos a lo largo de la Liga Femenina y de esos ganó 15, sólo empató 1 y fue contra América de Cali en la vuelta de los cuartos de final en el estadio El Campín. Quedó campeón con todas las letras.

El conjunto revelación: Atlético Huila

A las opitas nadie las tenía en las cuentas para llegar a la final, pero de la mano del entrenador Douglas Calderón y de jugadoras de recorrido como Carolina Pineda, Daniela Solera (arquera), Jennifer Peñaloza y Karla Torres, por poco, ponen en aprietos en la definición a Santa Fe.

A las finales pasaron como una de las mejores terceras y de ahí en adelante, dejaron su huella. Hasta dejaron en el camino- cuartos de final- a uno de los equipos que tenía rótulo de campeón: Envigado Formas Íntimas.

El equipo decepción: Envigado

Precisamente las naranjas tenían todo para quedarse con el campeonato: un proceso ya iniciado, pues la mayoría de sus jugadoras eran de Formas íntimas, una gran plantilla, fútbol y más.

A pesar de que hicieron una gran fase de grupos: 30 puntos de 30 posibles en la zona A y además fue uno de los equipos que propinó la mayor goleada del campeonato: 1-9 a Alianza Petrolera (fecha 2); en las finales no pudo y quedó eliminado por Huila. Ni sus figuras: Daniela Montoya, Diana Ospina, Carolina Arbeláez, ni Oriánica Velásquez pudieron evitar la debacle de Envigado.

La jugadora del torneo: Leicy Santos

La talentosa volante nacida en Lorica (Córdoba) fue la insignia de Santa Fe y la gran figura de la primera Liga Femenina. Leicy marcó 11 goles con las leonas y eso le sumó seis asistencias en sus 1.415 minutos.

Su visión de juego, su ‘garra’, su toque y su media distancia fueron las armas de las 10 para ser la jugadora del certamen.

La mejores arqueras: Catalina Rubiano y Daniela Solera

La colombo-estadounidense con sus atajadas llevó al Cúcuta Deportivo Gol Star hasta las cuartos de final de la Liga Femenina, en la que cayeron con Cortuluá. Se mostró bien para cortar los centros, en las pelotas de media distancia e iba bien abajo. Además, le suma un buen saque.

Solera (Costa Rica): La portera del Huila, club subcampeón de la Liga Femenina fue sinónimo de seguridad y fortaleza bajo los tres palos. La nacida en Alajuela mostró su casta en las instancias finales al tapar cuatro cobros de penaltis: dos contra Envigado (cuartos) y dos frente a Cortuluá (semifinales).

Mejor extranjera: Melissa Herrera

La volante nacida en Costa Rica al servicio de Santa Fe se caracterizó por ser una jugadora rápida por las bandas, escurridiza y con buen remate de media distancia. Fue la ‘socia’ en el campo de juego de Oriana Altuve (VEN.) y Leicy Santos. También se reportó con tantos.

