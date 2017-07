Por 'austeridad', América hará una pausa en el fútbol femenino

0







América de Cali sacó este lunes un comunicado en el que le pone una pausa a su proyecto del fútbol femenino, el que llevaba hasta la fecha, Marcela Gómez, quien estaba como presidenta de las 'escarlatas' en la Liga anterior.

A raíz de que en este segundo semestre no jugarán una competición como tal, no tienen cómo financiar el tema de contratos de las jugadoras. Además, el no contar con patrocinadores y taquillas, el tema también se hace un poco complicado.

Aunque eso sí, promete que para el 2018 volverá a formar una plantilla que compita en la Liga Femenina pero dentro de la "austeridad y posibilidades económicas".

Dicha decisión del América, hizo que la jugadora y capitana del equipo Catalina Usme decidiera desvincularse de la 'mechita'. En un comunicado, la deportista de la Selección Colombia agradeció a la hinchada roja.

