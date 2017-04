Oriana Altuve, la venezolana que halló prosperidad en la Liga Femenina

0







Santa Fe está imparable en la Liga Femenina. Después de vencer el domingo anterior (4-1) a Patriotas, las ‘cardenales’ sumaron 27 puntos, los mismos que han estado en disputa en nueve partidos jugados.

Debido a su registro de 100 por ciento de efectividad en la primera edición del campeonato colombiano en este género, se ubican como líderes absolutas del grupo B, a nueve unidades del segundo lugar, cuya casilla pertenece al Cúcuta Gol Star.

Y para redondear el debut del ‘expreso rojo’, tiene a la goleadora del torneo, Oriana Altuve Mancilla, quien ha marcado 10 tantos hasta ahora. Precisamente, la venezolana habló del momento de Santa Fe en la Liga.

“Gracias a los resultados que se han dado, somos el rival con compromiso y al que muchos equipos quieren ganarle. A pesar de que vencimos en la primera fase, queda un juego que es importante y uno quiere seguir triunfando, aunque estemos de primeras en la tabla”, manifestó la jugadora de 24 años.

Teniendo en cuenta la actualidad del equipo, Altuve confesó los métodos que siguen para obtener ese rendimiento que las tiene ahora como una de las favoritas para obtener el título. Todo se resume en actitud.

“Las claves han sido el esfuerzo, el sacrificio, la humildad que cada una tiene dentro del campo, el compromiso de entrenar y la unión que nos ha permitido sacar buenos resultados”, aseguró la atacante, quien además describió sus cualidades ofensivas. “Es estar ahí siempre en el momento indicado para anotar, no desaprovechar ninguna oportunidad y gracias a Dios se están dando los resultados poco a poco”.

La compleja situación de su país

Para Altuve Mancilla, una de las razones por las cuales eligió Colombia como residencia es la compleja situación que vive el vecino país, evento que describió dramáticamente la futbolista.

“Venezuela está muy complicado, mi país se está derrumbando totalmente, sin embargo he tenido comunicación con conocidos de que siguen entrenando, pero no a hacer lo mismo. Mucha gente prefiera salir a trabajar y no a jugar, pues no te da dinero. Prefieren trabajar para conseguir comida. Por eso es que muchas compañeras decidieron venir, porque la situación allá está muy complicada”, señaló.

Por tal motivo, la caraqueña, que pasó por el equipo de su ciudad y perteneció a Colón, de Uruguay antes de llegar a Bogotá, dice sentirse a gusto en nuestro territorio y asegura que, respecto al fútbol femenino, es más profesional que en los anteriores.

“Los tres torneos son muy distintos, en el fútbol venezolano hay mucho nivel, pero no es tan profesional como ya se está haciendo acá. Por eso es que muchas venezolanas nos vinimos, porque queremos crecer como personas y atletas. En Uruguay falta mucho por mejorar, mientras que en Colombia, el fútbol me ha gustado mucho, es muy profesional”, resaltó.

Finalmente, la máxima artillera albirroja envió un mensaje a toda la afición de Santa Fe, no sin antes, apuntar que el grupo se prepara para seguir triunfando y conseguir cosas importantes al final del campeonato.

“No todos los hinchas de Santa Fe están contentos con el fútbol femenino, pero creo que es adaptación. Están acostumbrados a ver hombres pateando una pelota, sin embargo hay mucha gente que nos apoya. Por eso, quiero invitar a la hinchada a que nos apoyen, que se sumen más, que no todo es el masculino. Que crean en nosotros y que tengan paciencia”, concluyó.

Deivis López Ortega

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @DeJhoLopez