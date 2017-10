'Más que goleadora de la Libertadores, quiero ser campeona': Cata Usme

0







Catalina Usme no lleva las cifras de cuántos goles ha convertido en sus participaciones en la Copa Libertadores Femenina, pues compite desde 2009 y ha anotado en casi todas las ediciones en las que ha estado. Sin embargo, las cuatros anotaciones que marcó este jueves con Santa Fe, en la goleada 9-2 sobre Deportivo Ita (Bolivia), son especiales porque siente que es el inicio del camino al título del certamen, esquivo hasta ahora para ‘Cata’.

“Empezamos muy bien. Creo que demostramos que Santa Fe tiene un gran equipo, en las que todas las compañeras son geniales, con talento e inteligencia para jugar, para defender, marcar y aprovechar las oportunidades de gol que tengamos”, manifestó la atacante nacida en Marinilla, Antioquia.

Anotar un póker de goles (4 tantos) en un solo partido no es nuevo para Usme Pineda. “En 2015 -con Formas Intimas- marqué cuatro goles en el primer partido (San Martín, de Bolivia) y otros cuatro en el segundo (Universitario, de Perú) y quedé de goleadora. Gracias a Dios me ha rendido”, dice entre risas desde la habitación de concentración, donde comparte con Gabriela Huertas, Natalia Acuña y Carolina Pineda.

‘Cata’ no lleva mucho tiempo en Santa Fe. La primera Liga de Colombia la jugó con América y fue contratada para reforzar a las Leonas en la Libertadores. Sin embargo, encajó de inmediato en el primer campeón del país. “Fue fácil, porque a la mayoría de compañeras las conozco de procesos en la Selección Colombia. Además la calidad de las jugadoras, de calidad técnica, hacen que la que llegue entre muy rápido en el estilo de juego”.

El sueño de ganar la Libertadores prima por encima de los intereses personales de Usme Pineda, quien no se angustia por ser goleadora. “Ojalá convierta muchos goles y pueda aportar para el título. Pero aquí no vine por ser goleadora sino a dar la vuelta con Santa Fe. Ese es el objetivo del grupo. Ya si Dios me da la Copa y el trofeo de goleadora, pues lo recibo; pero no es mi objetivo principal”.

“Vamos por el título. Tenemos esa convicción. Vienen equipos muy difíciles, pero en Santa Fe hay un equipo muy completo. Vamos a sacar adelante los partidos que vamos a ir jugando. En ataque tenemos a Leicy Santos, Melissa Herrera, Oriánica Altuve y la verdad nos entendemos de gran manera”, apuntó María Catalina, quien dedica cada uno de sus goles a Marina, su madre: “Ella es mi motor y busco lo mejor para ella”.

Con 27 años, Catalina Usme solo se enfoca en ganar la Copa Libertadores con Santa Fe, equipo con el que tiene contrato hasta el 31 de octubre. Todavía no sabe en qué equipo juegue la Liga 2018, a pesar de tener varias ofertas, aunque si gana ese preciado trofeo el cardenal sería su primera opción.

Redacción Futbolred