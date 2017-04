Manuela González, una goleadora de temer en el Atlético Bucaramanga

0







Pronunciar el nombre de Manuela González Mendoza en la Liga Femenina-2017, de una se viene a la mente que es sinónimo de gol. La delantera es la gran referente del Atlético Bucaramanga en el certamen nacional.

La bumanguesa no para de romper las redes contrarias en la Liga y su último hito fue el de convertir 4 goles; dichas anotaciones las hizo en el duelo por la novena fecha que las ‘leopardas’ golearon 4-0 a Alianza Petrolera.

“No es un secreto, es una alegría personalmente para mí, he venido trabajando día a día, al cien por ciento, para hacer las cosas bien en cada partido y gracias a Dios se da la oportunidad de marcar cuatro goles en el encuentro contra Alianza, que llevó al equipo a una victoria”, dijo Manuela.

Esas cuatro dianas le permitieron convertirse en la primera deportista de la Liga Femenina en hacer un ‘póker’, distinción que para ella la llena de “orgullo y felicidad”. A esa marca se le une comandar la tabla de artilleras con 11 tantos, superando por uno a la venezolana Oriana Altuve.

La '9' se mueve con pez en el agua en la cancha de Marte. Foto: Archivo particular.

“Muy feliz de ser la primera jugadora en la Liga Femenina en poder marcar un ‘póker’. Uno trata de hacer las cosas de la mejor manera, el profesor me ha entregado mucha confianza y estoy agradecida con Dios de poderle dar alegrías al equipo y al público que nos acompaña. Hay que seguir trabajando para lo que viene”, complementó la deportista, de 21 años, nacida el 29 de agosto de 1995 en Bucaramanga.

Sus anotaciones tienen a Bucaramanga clasificado a la ronda de los cuartos de final. Las amarillas son segundas del Grupo A con 18 puntos por detrás del líder Envigado (27 unidades) y les queda un partido contra Unión Magdalena. Igual si pierden el duelo contra las samarias y gana Real Cartagena, las 'leopardas' se harán con su lugar ya sea también como uno de los mejores terceros.

“El éxito que nos ha permitido estar arriba en el tabla es poder trabajar con dedicación, prestarle todo el tiempo al entrenamiento, recibir las indicaciones del cuerpo técnico y tratamos de hacer las cosas como no las piden para llegar a la victoria. Envigado es un equipo fuerte, nos lleva bastantes puntos, pero estamos en el segundo puesto y conseguimos la clasificación que era lo que el grupo quería”, agregó la exjugadora de Generaciones Palmiranas.

Lo que más destaca Manuela de la buena labor de su equipo es la “entrega de cada una de las jugadoras, como afrontamos cada partido con seriedad; todas venimos trabajando por un mismo sueño, ese el éxito: estar unidas”.

A su corta edad, González ya puede decir con gran satisfacción que ya tiene un Botín de Oro por haber sido la goleadora de la Copa Libertadores Femenina en 2016 con 4 dianas, distinción que logró con el club Generaciones Palmiranas.

Inició su carrera en el Reina Sofía, luego pasó a Generaciones Palmiranas, institución que le permitió llegar a la Selección Colombia y jugar en los Bolivarianos de Perú 2013 y quedó campeona. Además, hizo parte de la plantilla de la ‘tricolor’ que disputó en el Mundial Femenino de Canadá-2015.

Como deportista se define como un “jugadora potente” y “día a día” trabaja para ser mejor. “Perfecciono el gol, pues ya que la función del delantero es marcar goles”, dice Manuela.

Manuela junto a su primo Diego Peralta, quien juega en el Atlético Bucaramanga. Foto: Archivo particular.

Las motivaciones de la artillera para seguir 'finita' en su camino en el fútbol son sus padres Judith Mendoza y Jesús González, quienes son "las personas más orgullosas" por la gran labor que ella hace en las canchas del país.

"Siempre me han acompañado en cada partido, mi papá me exige que tengo que hacer las cosas de la mejor manera, cuando no las hago, me regaña, es una motivación extra", manifiesta.

Pero no sólo sus papás la acompañan cada fin de semana o en cada duelo en la cancha Marte, su primo Diego Peralta, quien juega en el Atlético Bucaramanga en la Liga masculina, también está muy pendiente de sus actuaciones.

"Tenemos una buena convivencia, él viene a visitarme acá a la casa, me pregunta que cómo voy en mis partidos, él siempre me ha acompañado en todos los duelos en la cancha Marte. Yo lo tengo en cuenta muy a él, pues juega de central y me da consejos. Me dice que entrene juiciosa y que tenga dedicación para que tenga más logro", sostuvo.

Manuela no se conforma y va por más, si bien no podrá estar contra Unión Magdalena para seguir aumentado su cuenta goleadora por haber salido expulsada, confía en los cuartos de final culminar buenas actuaciones y ayudar a su equipo en llegar a la gran final.

"Muy feliz de poder aportarle a mí equipo con goles, de poder estar haciendo las cosas de la mejor manera; me siento muy satisfecha y dichosa de estar en un gran club como el Atlético Bucaramanga. Todavía falta y hay que seguir trabajando", concluyó.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]En Twitter: @Nella_Ramos