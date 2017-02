La Liga Femenina ratifica su compromiso de lucha contra la violencia

0







La primera Liga Femenina de Colombia, que verá la luz este fin de semana, tiene entre sus propósitos una lucha por la igualdad de género y la equidad, compromiso que fue ratificado ayer en la sede de El Tiempo con la Federación "Colombiana de Fútbol y el apoyo de ONU Mujeres, entre otras instituciones.

"Pensamos que no íbamos a tener la posibilidad de tener esta Liga, es increíble pero además es una reponsabilidad muy grande. Tenemos que motivar a las niñas a no callar, ser ejemplo para ellas y exigir la no discriminación contra las mujeres. Nosotras podemos jugar igual o mejor que los hombres. Por eso esto es una alegría muy grande, un sueño hecho realidad. Esto es trascendental", celebró Liana Salazar, una de las estrellas de este naciente torneo.

"Este es un proyecto que por fin cristalizamos. En 48 horas comienza este sueño, será un aditivo ver a nuestras mujeres que nos han dado tantas alegrías casi de forma silvestre. Ellas nos dan ejemplo de cómo jugar al fútbol con respeto. Les vamos dar el apoyo que merecen en un país tan convulsionado. Ustedes son tanto o más importantes que los hombres", fue el mensaje de Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

"Hace 60 años las mujeres votaron por primera vez y coincide con el primer torneo femenino de fútbol, es un hito histórico, un mensaje de equidad en un deporte considerado masculino", dijo Jineth Bedoya, líder de la campaña No es Hora de Callar y gestora de este compromiso.

En el marco de este acuerdo, la tercera semanas de mayo habrá una toma de estadios en contra de la violencia contra las mujeres y en favor de su empoderamiento. "El fútbol en los pies y la boca de la mujer envía un mensaje distinto, estamos en las canchas son agredirnos", añadió Bedoya.

Redacción Futbolred